魏家祥：一些华小非华裔占多 校长应令学生不排斥华文 国内新闻

（怡保5日讯）首相署部长拿督斯里魏家祥指出，我国现在有些华小的学生比例甚至是由90%的非华裔学生组成，因此有关华小的校长应设法令学生不排斥学习华文，从中提升华文水准。

他也建议设立中文系的本地大学与中小学维持合作关系，如拉大，透过大学直接提供中小学在有关方面的协助，相信我国的华文教育水平将得以更上一层楼。

魏家祥周四中午在金宝拉曼大学为马来西亚华文教育咨询委员会主办的“2017年华小华文教学营”主持开幕仪式时，致词时如是呼吁。

也是马华署理总会长的他表示，随著华文在国际地位的提升及一带一路的倡议，我国的华文教育有必要与中国接轨及维持合作关系，同时也加强本地师资的培训，以进一步提升大马华文教育水平。

他说，我国的华文教育向来拥有不俗的水准，然而除了过去一直著重的硬体设备，各校的软体设备和师资也不容忽视，对此马来西亚华文教育咨询委员会在过去至今已举办一系列的师资培训，以期达到提升学生的华文水准。

他指出，该委员会自2014年成立的主要宗旨即与各州教育局、友党及各地华社教育团体联手合作，共同发展我国华文教育，而为了促使华文教育水平的提升，呼吁各方集思广益，共同提供良好方策。

他说，相比派遣教师前往中国取经，该委员会主办教学营希望能够在不耗高费用的情形下，达致相同的效果。

指林吉祥蝉联言论言之过早

此外，针对民主行动党国会领袖林吉祥扬言欲回振林山寻求蝉联一事，魏家祥较后在记者会指出，有关言论可谓言之过早，毕竟对方过去也曾发生跨州竞选的情况；反之，马华已取得首相及柔佛州大臣的直接应允，确定会在该区上阵，并在4年前已开始作筹备工作，极力为来届的大选迎战。

魏家祥也移步至金宝华隆新村，为当地的贫困老人房屋计划“8间屋”主持开幕仪式，同时也宣布将拨出500令吉予每户贫困长者，另外也拨出1万5000令吉予华隆新村村委会，以提升当地民众大会堂的设备。