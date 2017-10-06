双溪旺益扣留中心2死2伤案 弗兹：料有更多人落网 国内新闻

（怡保5日讯）全国总警长丹斯里弗兹透露，“实兆远双溪旺益扣留中心2死2伤案”中，相信会有更多的涉案者落网。

他指出，警方展开调查至今，共35人录取口供协助警方调查，包括8名因触犯军纪被扣留的海军，目前警方分别以谋杀案，以及伤人和刑事恐吓案开档调查。

他表示，在案发期间共有10名违反军纪的海军，当中2人被虐死，其余8人中仅有2人向警方投报指被虐待及致伤。

弗兹是于周四在霹雳州政府大厦颁发国家英雄勋章后，在记者会上如此指出。今日获颁英雄勋章的退休警察共有255人，出席接受勋章共228人。

他指出，针对2名海军毙命案，警方已逮捕5名年龄介于29岁至37岁的嫌犯，5人皆是扣留室守卫军人，在9月30日起延扣至10月7日助查，援引刑事法典第302（谋杀）条文展开调查。

“另外一宗伤人及刑事恐吓案，2名受伤海军是各别向警方作出投报，涉及此案的嫌犯共有4人，其中2人为涉及海军毙命案嫌犯，另外2名嫌犯则在10月3日起被延扣至10月6日。”

他透露，警方正在等候在这两起案件中收集获得的闭路电视记录和化学报告出炉。

此案2名死者分别是慕哈末柏哈奇（28岁）及慕哈末莱拉杜曼（26岁），他们于9月29日进行体能训练后突然毙命。2名死者的解剖报告显示他们生前疑遭虐待，因此，警方从猝然死亡案，改为刑事谋杀案来进行调查。

他表示，目前受伤的2名海军仍在医院接受治疗中。警方将会公正、透明和尽快进行调查工作，一旦调查完毕，警方将会把调查报告呈交给副检察司。

他感谢海军给予警方充分的配合，协助警方进行上述2宗案件的调查工作。

女运动员遭教练强奸案 警方调查中不透露案情

另一方面，针对国家跳水队女运动员遭教练强奸一案，他表示，暂时未能透露更多案情，一切仍在调查中。

当询及警方是否已向嫌犯录取口供时，他回应指这是警方调查工作的正常程序。

出席仪式者包括马来西亚维和基金会主席丹斯里诺连迈、霹雳州总警长拿督哈斯南及霹雳州务大臣拿督斯里赞比里等。