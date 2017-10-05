二条路民居苦受工程影响 黄伟益介入发展商答应修补 北马新闻

（槟城5日讯）饱受头条路工程影响的二条路居民，在获丹绒区国会议员黄伟益介入协助下，发展商答应修补在施工期间所引起的不便，并预订在10月份中旬展开修补工程。

位于头条路的M Summint行政套房工程进行至今逾有2年，预计在本月杪完工。由于在施工期间因强烈敲击或震动工作，以致二条路10户居民面对墙壁及地面龟裂，在下大雨时更有地底下的水渗出地面。不仅如此，也导致地陷、横梁下沉及屋瓦移位等问题，其中一户人家更因为横梁下沉无法打开家门，被迫削掉部分横梁才得以出入家门。

黄伟益周四在槟岛市议员王宇航的陪同下，带领媒体前往巡视，并告知居民这项消息。他说，该区共有14户居民，惟受影响的皆是靠近上述工程的居民，共有10户。他表示，在发展商委派代表前来商讨解决方案后，决定为居民修补在施工期间所带来不便，解决居民所面对的窘境，而该项修补工程预计将花上2至3周时间完成。

“我希望发展商可以给予居民长达12个月的保证期，以确保在完成修补工程、该行政套房获得入住准证后，若再发生类似情况时，发展商会继续解决居民所面对的问题。”

他提及，将写信提呈至槟岛市政厅，要求市政厅让发展商答应给予居民12个月的保证期。