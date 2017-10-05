与火烧宗教学校学生非常亲近 罗斯玛移交160万捐款 国内新闻

（布城5日讯）首相夫人拿汀斯里罗斯玛指出，Darul Quran Ittifaqiyah宗教学校的学生与她一家人非常亲近，这起大火惨剧也让她一家人百感交集。

她说，Darul Quran Ittifaqiyah宗教学校的这些孩子非常特别，深得其心，从几年前开始的每一个星期四晚上，这所学校的孩子都会来到她位于大使花园（Taman Duta）的住家，进行祈祷仪式。

她指出，有关学校的孩子也会在斋戒月前来进行祈祷仪式。

她也是部长夫人协会（BAKTI）主席兼世界儿童福利基金会赞助人。她今日在首相官邸移交160万令吉捐款予这所学校的家属和学生时，这么指出。

首相拿督斯里纳吉也抽空出席仪式，并与家属寒暄。

罗斯玛在仪式上向40人致赠捐款，分别是罹难者近亲23名、受伤学生的家人6名及获救学生11名。

每名近亲获得1万令吉捐款，部长夫人协会和世界儿童福利基金会各捐出5000令吉。

每名受伤学生获6000令吉，上述两个单位个别捐出3000令吉。

每名获救学生获2000令吉，上述两个单位个别捐出1000令吉。

除了这两个单位的捐款，罗斯玛也宣布一名人士为每名失去家人的近亲捐出5万令吉、每名受伤学生2万令吉，以及每名获救学生5000令吉。