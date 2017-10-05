民政设技职教育奖励基金 助技工获取能力鉴定文凭 国内新闻

（吉隆坡5日讯）民政党将通过设立马来西亚民政运动技职教育奖励基金会，协助大马技工通过在职技工能力鉴定（PPT）获取大马技术文凭（SKM）。

民政党全国主席拿督斯里马袖强指出，我国面对熟练工人短缺的问题，所以设立该基金会协助这些在职技工获得文凭证书非常重要。

“这有助于满足国内对熟练工人的需求。我们也很感谢民政党中小型企业发展局执行顾问丹斯里宋兆雄捐出10万令吉，充作基金会的起始基金。”

宋兆雄在记者会上说，尽管技术发展局的在职技工能力鉴定已经推行多年，但很多技工都不知情，或是语言障碍而不了解其重要性，结果没去申请。

其他出席者有民政党全国副主席拿督刘华才、中小型企业发展局主席陈汉荣、雪隆机器厂商公会会长范仕海等。

通过技术发展局评估和获得大马技术文凭证书的人士，向基金会提交证书副本，就可申请有关的补贴，每名每年不超过3000令吉。受惠者对每张技职文凭均需提交新的申请表格，而获得其他奖学金这不得申请此项基金。

有意申请者可到www.gerakan.org.my/tvetfund/tvetfundguide.pdf下载申请表格，然后把填妥的表格及相关的文件寄至民政党总部。

预算案民意呈财政部 年轻人冀续推出购屋计划

为配合即将来临的2018年财政预算案，民政党已在数月前开始收集民意，并把有关的意见和建议整理成备忘录提呈给财政部。

负责主导这项任务的民政党全国中委林传盛披露，其中获得年轻人最高回馈的是“My Deposit”购屋计划。他说，该计划在2016年推出以来，反应热烈，因此，许多年轻人都希望政府能继续推出该计划。

“除此，随着智能手机的普及化及更高的使用率，许多人都希望政府能重新启动智能手机补贴机制，如通过礼券的方式，让人民购买智能手机时享有补贴。另外，备忘录的建议内容也包括促请政府，延续定时和一次过偿还国家高等教育基金贷款（PTPTN）10至15%的折扣机制。”

他在记者会上也指出，随着60岁以上的人口会大幅度的增长，政府有必要审视在这数年内加以关注未来可能会出现的问题，尤其是乐龄人士面对的精神健康问题。

“因此，我们也建议政府拨出5000万令吉的款项予非政府组织、康复中心以及照顾乐龄人士的单位，以确保乐龄人士的精神健康能获得保障。”