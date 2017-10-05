2017诺贝尔文学奖得主揭晓 日裔英国小说家石黑一雄 国际新闻

（斯德哥尔摩5日讯）瑞典文学院宣布,日裔英国籍小说家石黑一雄（Kazuo Ishiguro）荣获2017年诺贝尔文学奖!

同时，今年的诺贝尔文学奖奖金数额也提升至900万瑞典克朗（合110万美元）。

诺贝尔奖评审称其获奖原因为，“其小说中所含有的庞大情感力量，揭露了我们通过虚幻感官与世界联系底下的深沉涵义。”

可惜的是，多次成为大热门的日本作家村上春树，再次大热倒灶，与诺贝尔文学奖擦身而过。村上春树曾在被问到在世作家中最喜欢谁之时，提到了石黑一雄。他说：“我从未对所阅读的石黑一雄作品感到失望……”

石黑一雄生於日本长崎，他全家在1960年隨父移居英国，曾先后於英国肯特大学及东昂格利亚大学取得学士及硕士学位。

石黑一雄作品有《远山淡影》《浮世画家》和《长日将尽》等。他曾获得1989年布克奖、大英帝国勋章、法国艺术及文学骑士勋章等多个奖项，与鲁西迪、奈保尔被称为“英国文坛移民三雄”，作品已被翻译成三十多种语言。