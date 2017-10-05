爸爸去哪儿 热播火了嗯哼 强大演艺圈亲友团作后盾 娱乐新闻

（湖南5日讯）正在热播的中国综艺节目《爸爸去哪儿5》，节目中老爸们和宝贝们的互动除了是亮点外，宝贝们可爱且超萌的举止和言语更成为了观众的茶余饭后讨论的话题。

这一季的爸爸除了火红的陈小春与儿子小小春Jasper外，另一对父子也非常的受瞩目，他们就是中国演员杜江和他的儿子嗯哼。

嗯哼，原名杜宇麟，刚过去了自己的4岁生日。日前和爸爸杜江参加了《爸爸回来了》，因为漂亮的脸蛋和特殊的发色，被不少网友赞为“嗯哼大王”、“混血王子”、“小暖男”。

因为《爸爸去哪儿》热播，杜江、嗯哼、霍思燕的儿子嗯哼、大王大火等，上了很多次热搜。

原来他的干爹干妈、大叔二叔都在娱乐圈大有来头，一起看看他们都是谁吧，首先是干爹出场，嗯哼出生后第一个抱他的亲友，俗称“喜抱”。

没错就是大黑牛李晨，在《爸爸回来了》嗯哼大闹《跑男》，看到李晨那一句“爸爸”，可是惊呆了很多人啊。干爹也是爸爸，不过是干爸爸啦，那时候的杜江和现在《爸爸去哪儿》看到嗯哼偷亲小泡芙一样，都是傻眼的表情。

既然嗯哼的干爹是李晨，众所周知李晨的未婚妻是范冰冰，那么嗯哼的干妈自然是范冰冰啦，这不以前范冰冰自己在微博都承认的，那么范冰冰和李晨结婚的时候，超萌的嗯哼大王会不会作为花童，突然好期待啊！

至于嗯哼的大叔和二叔就是《跑男》的郑凯、陈赫，那他们怎么会是嗯哼的大叔、二叔呢？

原来嗯哼的爸爸杜江和他们两个是大学室友，关系老铁了，当时杜江求婚霍思燕的时候，郑凯就在现场；而至于李晨干爹，则是因为霍思燕和李晨是10多年的好友。

其实，嗯哼的妈妈霍思燕背后也有强大的泰迪姐妹团，其成员大姐秦岚、二姐霍思燕、三姐李小璐、四姐熊乃瑾、五妹甘薇、六妹肖雨雨、七妹杨幂，编外人员刘芸和应采儿。

所以嗯哼和陈小春儿子小小春关系那么好也有原因的，毕竟小小春妈妈应采儿也是嗯哼妈妈霍思燕的姐妹团成员呢！

嗯哼这次在新一季《爸爸回来了》的表现亮眼，在面对众多陌生的大人和小朋友时，他丝毫不怯场，一直勇敢的表达内心想法，颇有一套自己独特的理论，显得有底气又自信。

大家也纷纷感叹当年《参加爸爸回来了》的时候话多说不清，咿咿呀呀发出小奶音的小屁孩如今都变成烟喉嗓了。在第一季里，古灵精怪的嗯哼简直是承包了所有笑点，带给观众很多的惊喜和笑声。