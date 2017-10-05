冷血枪手4枪夺2命 1死者妻同地点遭枪杀 国内新闻

（诗巫5日讯）2名华裔男子今天中午同桌用餐时，突遭冷血枪手连开4枪击中，当场毙命！其中一名死者的妻子于5年前，也在同一间茶室遭枪杀身亡。

据报道，事件发生于中午12时15分，于砂拉越诗巫英雄路咖啡店，当时47岁死者和女性友人、以及21岁男死者在店内用餐。突然，一名男子出现，朝两人开了数枪，相信枪手所使用的是手枪。

消息指出，2名死者分别为绰号“阿甘”的47岁刘姓商人、以及21岁罗姓男子。

此外，上述咖啡店在2012年也曾经发生枪杀案，一名华裔商人妻子脑部中枪毙命，而今天毙命的男死者“阿甘”，就是当年被枪杀女死者的丈夫，袭击地点更是死者今次座位的后座！

2012年事发时，枪手手持猎枪，近距离开枪，刘姓男子也在场，当时背部中弹，但伤势无大碍，妻子则头部中散弹身亡。

“阿甘”也曾于2014年被人袭击，不过两次都逃过死劫。

目击者称，枪手独身一人、戴头盔穿红色长袖夹克，皮肤黝黑，相信不是华人；他在开枪后，迅速骑上电单车离开。

砂拉越警察总监拿督阿米尔指出，警方将成立特别小组，调查此宗枪击案。

阿米尔称，在现阶段对外披露案件进展尚言之过早，希望公众人士不要对此案进行揣测，同时给予警方时间和空间，以进行详尽调查。他也在文告中，证实两名死者身份和事发经过。

诗巫警区主任再朗尼助理总监透露，警方援引刑事法典302（谋杀）条文调查此案。