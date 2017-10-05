若张威如投报反贪会 黄伟益称宗联委将被调查 北马新闻

（槟城5日讯）“如张威如要投报反贪会，明日就可以去投报，因为最后受调查的对象不会是我，而是槟州各姓氏联委会。”

针对槟州政府未缴付2016年庙会余款予槟州各姓氏联委会一事，丹绒区国会议员黄伟益今日在槟州社青团宣传秘书王宇航及秘书陈劲达的陪同下，在其服务中心所召开的记者会上，向该联委会主席张威如喊话，如果对方想要投报反贪会，就尽快去投报。

同时，黄伟益指出，他于9月10日也发函给该会，要求解释其马来亚银行户头结存5万3541令吉16仙的事宜，不然槟州政府或会保留只支付1万6458令吉84仙拨款余额予宗联委的权利。

他表示，在信函中也有提及，宗联委早前指州政府拖欠参与槟城庙会的宗祠或家庙7万令吉，但2017年7月31日的账目却指宗联委已付款予所有参与槟城庙会的宗祠或家庙。

为此，黄伟益也恳请宗联委表明，究竟还有哪些宗祠或家庙面对被拖欠庙会经费的情况？

“槟州政府有义务确保所答应的拨款，最终将会悉数落入这些社团负责人的手中。”

此外，黄伟益也提及，针对上述信函，槟州各姓氏联委会也于9月12日回函指说，需等待2016年庙会期间时任该会主席拿督叶谋通于10月18日回国后，再安排日期见面会谈。

“等到花儿也谢了” 送凋零花揶揄华小拨款

黄伟益赠送凋零花儿给教育部副部长拿督张盛闻并揶揄对方，全国华小在等待2017年的拨款等到“花儿也谢了”。

同时，他表示，随着教育部于今年初发放2016年的拨款后，2017年的拨款可否在今年杪前发放呢？

“一般上教育部会在同年发放拨款，为何2016年的华小拨款会在2017年初才发放，这是否意味着教育部其实少拨了2016年的拨款，而今年头所发放已是2017年的拨款。”

此外，针对另一名教育部副部长拿督魏家祥所谈及的国民型中学拨款一事；黄伟益说，据他了解，教育部于近日也召开了一项会议讨论相关拨款，不过，向来拨给国民型中学的款项为2500万令吉，但今年却减少了，仅有1500万令吉，这显示教育部的拨款已缩水。