1元购爱情巷产业 宗联委接受献议 北马新闻

（槟城5日讯）槟州宗联委署理主席拿督杨清辉表示，既然槟州政府已于10月4日讲明，以1令吉转让爱情巷50号产业给宗联委不附带条件，因此宗联委将通过律师收回欲以市价购买产业的函件。

杨清辉也指出，宗联委将指示秘书处继续向土地局跟进此事，希望该局能尽快加以处理，让事情圆满解决。杨清辉今日代表人在国外的主席张威如，召开记者会向槟州首席部长林冠英致谢，并赞扬州政府秉持保护历史文化的初衷，愿意转让上述产业。

“槟州政府开明与远见，大家有目共睹。”

杨清辉指出，林冠英于10月4日作出上述宣布，声明以1令吉转让爱情巷50号产业予宗联委是不附带条件的。该会得知此消息后，上下无不感到雀跃万分，并在当天就吩咐律师，向东北县土地局，收回宗联委志期7月31日，欲以市价购买爱情巷50号产业的信函。

杨清辉指出，随着该会已收回信函，希望州政府能尽快安排时间，让双方律师讨论，早日完成上述产业的转让手续。早前槟州各姓氏宗联委为争取爱情巷50号产业，扬言有意举办万人宴筹募200万令吉。

许开景：若圆满转让 无需再办万人宴

当记者询及万人宴的筹备进展时，杨清辉坦言事情进展至此，万人宴已无需多谈。而副主席许开景也补充，若有关产业能圆满转让，万人宴就没举办的必要了。出席者尚有副主席王德钦、执行顾问林宗逸及副主席拿督林民利等。