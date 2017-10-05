世界最繁忙20大直飞国际航线 新国包办亚季军等5名额 国际新闻

（新加坡5日讯）数据显示，世界最繁忙20大直飞国际航线中，新加坡包办亚军和季军等5名额，其中雅加达飞新加坡航线排名第2，7月逾32万2000人次搭乘。

英国航空业咨询公司Routesonline日前公布全球最繁忙的20大直飞国际航线排行榜。研究从国际航空资讯机构OAG的资料库中，找出今年7月全球前20大的国际载客航线，再根据全球最大航空订位系统SABRE的搭乘旅客人数，来排出先后顺序。

排在首位的是香港国际机场飞往台湾桃园机场的航线，7月份达45万1801搭客人次，即日均约1万4500人次。

新加坡共有5条航线上榜，其中印尼雅加达苏卡诺—哈达国际机场飞新加坡樟宜机场的航线，就排名第2，7月有32万2488搭客人次。排名第3的吉隆坡国际机场飞新加坡航线，则有近27万搭客人次。

其他上榜的新加坡航线还包括香港飞新加坡（第11名）、泰国曼谷素旺那普国际机场飞新加坡（第13名），以及马尼拉尼诺伊阿基诺国际机场飞新加坡（第20名），搭客人次介于15万和18万。

新加坡印尼旅客多

旅游业者表示，新加坡印尼旅客多，也有不少菲律宾籍工作人士，因此航班搭客人次可观。

华宫旅游市场与通讯总监佘柳华对于排行榜结果并不意外。她表示，雅加达国际机场是当地重要航空枢纽，许多印尼人从那里飞往新加坡，而印尼人来狮城的原因很多，包括探亲、度假、商务、医疗等，加上航班趟次也多，因此成为第2大繁忙直飞国际航线并不为过。

至于马尼拉飞新加坡航线，佘柳华分析，新加坡各大就业市场，从帮佣到服务业到科技业，都有一定比例的菲律宾籍人士，或因此推高往返人次。

“新加坡人到马尼拉度假的比例则相对没那么高，新加坡人若到菲律宾旅行，较多会选择宿务岛。”#