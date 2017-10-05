丰盛园受地陷影响房屋被拆 4户各获州政府5千援金 北马新闻

（槟城5日讯）为协助日前丰盛园受地陷影响的4户居民，槟州政府通过槟州元首紧急救援辅助金，让每户受影响者皆各获5000令吉援助金，作为贴补生活费。

玻璃池滑区州议员叶舒惠今早在植物园区州议员谢嘉平陪同下，分别移交1000令吉予每户居民，其余的4000令吉，将自动存入居民的户头。

叶舒惠：3户迁至五条路公寓

叶舒惠表示，其中3户受影响的居民已搬迁至州政府所提供在五条路的居所，至于其中1户为单身人士，基于还在丰盛园上班，因此暂时居住在弟弟的家，未跟随其他3户搬迁。她说，五条路的彩虹公寓只是暂时让居民居住，首2个月免缴付租金，接下来则视情况再决定。

不过，这4户居民皆有意购买可负担房屋，本地房屋局将安排他们购买在原址附近一带，目前正在办理手续中，预计在3个月内可搬迁。

她披露，4户居民的屋子中，已完全被拆除的是门牌694W，今天将被拆除的是门牌694V，所有的拆除工程预计在周日或周一完成。此外，在所有屋子被拆除后，将重新建造新水沟及填补空洞，已确保还住在丰盛园居民的人身安全。

她提及，目前已有3家公司为丰盛园进行土质评估，需要集合各方不同的意见才决定下一步的行动。她认为将来会面对的问题可能会更严重，必须谨慎处理，毕竟丰盛园还有560户居民。

询及有任何长远计划时，叶舒惠表示或将建议州政府让所有丰盛园的居民优先购买可负担房屋，毕竟当地不止一或两次发生土崩，但必须确保所有居民都全部搬出。

她也说，或将与丰盛园园主商谈往后该怎么重新发展丰盛园，但这计划并非简单，需视乎有谁愿意与州政府一起进行，况且大选将近，商讨这些事宜须花上好几个月，也须确保各方都获得公平对待。

另外，谢嘉平也感谢所有机构在第一时间前来给予援助，让受影响的居民在最快的时间内有个落脚的地方。现场出席者包括丰盛园受地陷影响居民颜国昌、叶良铃、陈乐禄及奴玛拉等。