百美园通往马章武莫河沟渠 提升工程 月内竣工 北马新闻

（大山脚5日讯）为确保雨季时河水不倒流到住宅区，百美园通往马章武莫河的排水系统正在进行提升工程，预计这个月内竣工。

日前马章武莫区州议员李凯伦及威省市议员王泽钦，联袂威中县水利灌溉局、公共工程局工程师、威中县副县长及马章武莫区村长巡视有关工程。

李凯伦表示，自从6月1日巡视百美园通往马章武莫河的排水系统，发现到相关沟渠与附近地区在发生闪电水灾后状况连连，即要求水利灌溉局及公共工程局研究在噶嘉玛迪路（Jalan Gajah Mati）旁建立新的排水沟，以处理甘榜督国南及百美园的排水系统，减低发生闪电水灾的机率，而威中县水利灌溉局也马上提升该地区的沟渠系统。

他说，该工程耗资13万令吉，经于今年8月动工。工程将提升百美园到马章武莫河的沟渠系统，并且装上水闸来确保雨季时河水不会流入花园。完工后改善附近住宅及马章武莫新村一带的排水系统，增加排水流量，减低闪电水灾对相关地区低洼地带的危害。

同时，李凯伦巡视相关地区沟渠被垃圾阻塞的情况，现场要求威省市政局时刻关注和清理上述的沟渠，以及当地社区发展暨治安委员会加强巡视该沟渠，避免阻塞情况出现。在此，他也呼吁附近居民勿随意乱抛垃圾，以便大雨时沟渠可以有效率地排水。