二遭水劫 比南利路老屋变危楼 北马新闻

（槟城5日讯）在短短两周内，连续遭受两次大水灾冲击后，过往不曾遭严重水劫影响的比南利路门牌40号老屋，如今建筑结构完全损坏，犹如危楼摇摇欲坠，一家5口有家归不得，蒙受的损失也无从估计。

过往水灾都不曾造成威胁

虽然这间住了3代人的木屋，坐落在比南利路水患黑区，不过过往的水灾都不曾对该屋造成威胁，然而在上个月的915大水灾，该屋首次遭水淹超过3尺的水位来袭；接着在9月29日，再遭水淹，连续在两周内的水劫，导致这间木屋受到严重破坏。

记者据民众消息前往探视该屋，从现场目测，屋内木地板参差不齐且破旧不堪，轻轻踩在木板上，可感觉到其“脆弱”，再稍微用力地板可能会坍塌。此外，屋子后方厨房已坍塌，一步也无法踏入。厕所的墙上，明显残留着淹水的水位痕迹，地面也有崩坏迹象。然而，从屋外看来，无法想象屋内情况如此严重。

据女主人扎希拉（35岁，家庭主妇）受访时说，老屋是其祖父留下来的祖屋，她与丈夫、3名分别为11、12和14岁的孩子就住在此。她摇头表示，除了地板，几乎所有物品都毁坏，包括墙壁、屋外围墙、洗衣机、电视机、冰柜、橱柜、床具、工作用的电子焊接机、压缩机等，唯有部分衣物，在清洗之后还能用得上。

她直言，无法估计水患导致的损失数额。她说，在915当天水位几乎淹及肩膀，大家为逃命也来不及拍下淹水的惨况。由于屋子已不宜居住，她与家人已寄宿在其母亲位于双溪槟榔的人民组屋。虽然已向州政府申请400令吉援助金，但她坦言这笔钱微不足道，连一台冰柜都买不了。

苏菲安冀州政府 助迁至人民组屋

扎希拉的表哥苏菲安（42岁，商人）指出，冀望州政府能够为失去家园的表妹一家5口，让他们搬到人民组屋，并协助安排承包商维修房子。

“我们不需要金钱上的赔偿，不过需要的是政府的实际上的援助”。苏菲安陪同扎希拉，接受《光华日报》访问时说，虽然该区水患问题纠缠当地居民已久，但此次遇到的，可谓 是“最严重的大水灾”，导致屋子全毁。他希望当地议员佳日星，可深入了解灾区的灾民需求，给予实际的援助。

另一方面，苏菲安提及，比南利一带的沟渠系统本就不完善，因此在面临915大水灾后，附近沟渠堵满垃圾、木材等，造成水流不通顺，继而导致9月29日再面临水患。“其实近期两次水灾后，附近的垃圾并没有完全清理完毕，若再倾盆大雨，后果可能会不堪设想。”