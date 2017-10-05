玻马大总校建筑顶楼起火 70%结构被烧毁 Uncategorized

（加央5日讯）玻璃市马来西亚大学（UniMAP）总校一栋三层楼建筑物的顶楼在晚上突然起火，该楼层的70%结构被烧毁，包括重要文件如备忘录。

这起火灾于周三晚上7时许，在玻州新路的玻马大总校发生。

玻州王储兼玻马大名誉校长端姑赛费祖丁也第一时间赶到现场了解情况。

玻马大校长拿督祖阿兹哈说，该栋建筑物是官产学研合作中心（CIGC）与工程数学中心（IMK），也收有重要文件如备忘录。

他说，目前暂时无法估计所面对的损失，须待全面调查结束之后才知道，同时表示幸好这起火灾没有造成任何人命伤亡。

另外，根据玻州消拯局（行动）副主任莫哈末费道斯说，第2楼70%被火烧毁，起火原因仍在调查中。

他说，当局于当晚7时27分接获投报后，出动23名亚娄、加央及玻璃市港口的消拯队员前往灭火。

他说，抵达现场时，发现第2楼冒出滚滚的烟，数名消拯员进入建筑物内，打开天花板以让空气通风，并于当晚8时07分把火扑灭。

费道斯说，消拯员成功及时控制火势，防止火势蔓延至校园其他建筑物。

据了解，被烧毁的物品包括多台电脑、复印机、多个文件等。