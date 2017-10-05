沙布丁：打造成生态旅游景点 双溪哥洛可养殖龙虾 北马新闻

（北海5日讯）拥有丰富天然水产，地理环境合适，打西汝咯国会议员拿督沙布丁称将引用地方资源把威北双溪哥洛（SUNGAI KOROK）打造成生态旅游景点，一并行发展龙虾繁殖据点。

他表示，处在威北阿依淡、勒勃班汀以及彭加兰玛章三角地带的双溪哥洛、双溪居林（SUNGAI KULIM）以及双溪加拉（SUNGAI JARAK），水源资产丰富，河水更适合龙虾生长。

他说，若加以规划发展可以说是在传统中享有现代生活，再加上民宿的发展，是可以将该区提升及发展成生态旅游景点。沙布丁是在周四上午，于威北双溪赖甘榜双溪哥洛，出席槟州渔业局配合全国渔民统一放鱼苗活动时，在记者会上加以述说。

投放７万鱼苗

槟州渔业局总监诺拉莎透露，该局在2011年以来每一年都将数万的鱼苗放入河流，这次共放了７万鱼苗，包括兰班4万只、白须公1万2500只以及金目鲈1万只，鱼苗约3至5寸。她也表示，这是渔业局全国统一的活动，也将列入大马记录大全。

她表示，这行动将阻止鱼种灭绝，协助鱼业加工及饮食业发展，甚至有助当地的休闲及旅游业推动。

会上，沙布丁将5200令吉模拟支票移交予26位渔民，做为他们每月200令吉的生活援助金。沙布丁、双溪赖州义员莫哈末尤索夫、柏玛当柏朗眼州议员哈芝奥玛、槟州渔业局总监诺拉莎也在较后时共同将鱼苗放入河流。