号召参与14日灵市大集会 槟希联巴士免费载送 北马新闻

（槟城5日讯）槟州希望联盟为号召槟人民及支持者参与本月14日（周六）在八打灵再也市政厅东部草场（Padang Timur MBPJ）举办的“爱国锄盗大集会”，该联盟将在当天包车，出动数十辆巴士免费载送参与者赴会。

这场大集会预计将有数以万计支持者参与，届时，在大会上发表政治演词的主要希联领袖包括土著团结党名誉主席敦马哈迪、主席丹斯里慕尤丁、公正党主席拿督斯里旺阿兹莎、行动党秘书长林冠英及国家诚信党主席莫哈末沙布。

槟希联秘书黄汉伟今早在行动党槟总部召开记者会时，呼吁槟人民及支持者踊跃出席此集会，槟希联将在当天早上9时为参与者提供免费载送服务。

他说，主办单位预计在晚上8时或9时，将载送槟州参与者回返槟城。有意参与者可联络04-2288482/2266482查询及报名。他指出，这是属于和平的集会，当局包车载送参与者赴会并不会引起其他问题。

黄氏说，希联主办此集会的四大目标是要“拯救我国经济”、“爱护马来西亚”、“铲除贪污腐败”及“捉拿窃国大盗”。他说，集会将在当天下午4时开始，节目丰富备有文化、艺术及音乐表演、漫画展及MO1角色扮演活动等，现场也提供餐车售卖饮食服务。

他指出，集会高潮为全国希联领袖将在会上发表重要的政治演词。此外，行动党顾问林吉祥也会于集会演说。

出席者有行动党槟州秘书林慧英、财政罗兴强、副宣传秘书瑟丽娜、槟社青团团长胡佑强、诚信党槟州秘书纳希尔及土团党槟州秘书阿查哈里等。