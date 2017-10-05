王耶宗建议槟丰收节 申请美食义卖准证 北马新闻

（槟城5日讯）槟岛市政厅执照小组交替主席王耶宗指出，市厅官员周四已联络上“槟城德国丰收节”活动主办单位，并确定对方不须申请临时娱乐执照，但建议申请美食义卖会的准证。

他说，据该主办单位指，过去主办有关活动未曾向市厅申请，但随着这次市厅官员建议对方申请上述准证后，对方称将在近日内向市厅提出申请。王耶宗于周四接受本报记者电访时说，市厅将提供有关申请表格给对方，以便申请此准证。

另外，王氏说，一般上，属于非商业性质及非娱乐性节目的活动在私人场所举办，是不须向市厅申请临时娱乐执照；除非有关活动是涉及商业性质，且有提供娱乐性节目，主办单位才须向市厅申请临时娱乐执照。他举例，不须向市厅申请准证的活动，如婚礼前夕晚会及生日等。

迈入第45年的槟城德国丰收节（俗称啤酒节），将于本月13日和14日傍晚6时至午夜如期举行，预计吸引3000人出席欢庆。德国丰收节每张入门票价为35令吉，活动上备有丰富的娱乐节目包括德国巴伐利亚铜乐队演奏、舞蹈表演、手力比赛及游戏摊位等。

过去多年此庆会都是以“德国啤酒节”为名，这次却改为“德国丰收节”，而今年主办单位也首次在活动上，为出席者准备不含有酒精的饮料，以保障出席者的人身安全和健康。

警方及市厅指没接获通知 与主办方说辞不一

槟州警方及槟岛市政厅皆对“德国丰收节”一事表示不知情，双造表示没接获来自主办单位的通知，与主办方指已获警方及政府批准说辞不一。

马德友好协会于周三召开记者会上公布，筹委会决定将名字改为“德国丰收节”，且将准备无酒精饮料予到访者，因此该节日已获得当局批准进行，同时指会有警方人员驻守。德国啤酒节是马德友好协会每年举办的重头活动之一，不过由于受到吉隆坡啤酒节不获批准的风波影响，因此这项将于本月13日及14日进行的活动，备受关注。

虽然主办单位称获执法单位的批准，不过本报记者在向槟岛市政厅秘书尤端祥了解时，对方指地方政府至今未接获该会，针对这项活动的信函通知。此外，东北县警区主任安华奥马助理总监受询及时指，他对当天会有警方到现场驻守表示不知情。

另外，在槟城环球旅游局的网站上有展示该节日的宣传资讯，不过该局执行人员黄俊豪受访时表示，该局并不是德国丰收节主催单位，该局只负责宣传全部在槟城举行的节日活动。