大马香港经济 亚洲增长最大 经济新闻

（吉隆坡5日讯）香港和马来西亚是亚洲经济增长最大的地区。

亚洲发展银行在最新的展望报告中说，该两个地区在主要经济体中的升幅是最大。相反，印度的国内生产总值跌幅是最大的。

全球贸易复苏正在帮助促进香港和大马的出口，而在印度实行新的货物和服务税制下，对于消费支出和商业投资造成打击。预计印度经济在2018年才可复苏，预测将会增长7.4％。

整体而言，即使风险依然存在，包括美国货币政策和地缘政治突然产生变化以及因气候造成的天然灾害，不过亚洲的发展前景依然被看好。该报告指出，美国放缓推出刺激措施可能会使亚洲区的资金流失，这将对该地区的金融稳定构成威胁。

较高的债券收益率可能会推高长期融资成本，同时美元汇率将会加强，促使亚洲地区出现更多的资本外流。

该银行建议，政府官员应监督债务水平和资产价格，同时加强国家的财务状况。

它表示，在印尼、大马、泰国与台湾这样的经济体系中，还有推行激励增长政策的空间。但在菲律宾和韩国，刺激的情况可能不会那么明显，因为经济增长被拖延以及价格压力加剧。