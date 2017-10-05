令吉走弱至4.2270兑1美元

（吉隆坡5日讯）今日令吉美元汇价贬值，但兑美元以外的主要货币却大多走强。

令吉兑美元汇价闭市报4.2270/2300，较昨日之4.2260/2290略贬值。开市时，令吉兑美元报4.2270/2300。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.1064/1098趋稳至3.1026/1060、兑每百日圆由3.7558/7591走强至3.7533/7563、兑英镑由5.6071/6119升值至5.5767/5823，以及兑欧元由4.9689/9729趋软至4.9722/9762。

尽管隔夜美元兑大多数主要货币汇率下跌，但今天令吉兑美元汇率稍趋软。

美国自动数据处理就业服务公司当天公布的报告显示，9月份美国私营部门新增就业岗位达13万5000个，远低于8月份的22万8000个，也不及市场预期。

但美国供应管理协会4日发布的报告显示，9月份美国非制造业活动指数为59.8，高于8月份的55.3，好过市场预期。

衡量美元对六种主要货币的美元指数周三 下跌0.1%，在汇市尾市跌至93.471。

目前市场人士正在等待即将于周五公布的美国9月份非农就业数据。