经济数据强劲 美股再创历来新高 经济新闻

（纽约5日电）周三美国股市攀高，三大指数再创历来与闭市新高，标普500指数连续第7个交易日上涨。美国经济数据强劲，其中ISM服务业指数升至12年来最高水平。

道琼斯工业指数闭市涨19.97点或0.09%，报22661.64点；标准普尔500指数闭市起3.16点或0.12%，报2537.74点；纳斯达克综合指数升2.91点或0.04%，闭市报6534.63点。

周三闭市前，道指最高攀升至22685.94点，标普500指数上涨至2540.53点，纳指叩至6546.46点，均刷新了周二创造的历来最高纪录。

ADP机构报告，9月私营部门就业人数增加13万5000人，低于8月22万8000人的增幅。本周五美国劳工部将公布9月非农业数据。

供应管理协会周三公布的调查结果显示，美国服务行业在9月以12年来最快的速度扩张，暗示美国经济在遭遇两大飓风冲击后的活力。

具体数据方面，非制造业指数升至59.8（市场预测55.5），触及2005年8月以来最高水平，之前一个月为55.3；该指数高于50代表行业处于扩张状态；新订单指数从57.1升至五个月高点63；就业指数上涨至56.8，为5月份以来最强，之前一个月为56.2。

美联储主席耶伦周三表示，美联储不希望监管规则对小银行造成过度的负担。她称，美联储正在制定针对银行规模的相关规定。

美联储副主席费希尔在会议前接受采访时表示，目前美联储的加息步伐“可以”。

费希尔将于本月卸任。这位美联储副主席称，他仍然认为不断收紧的美国劳动力市场将会拉动工资和物价，尽管这个过程可能比预期的时间更长。

费希尔说：“我仍然相信我们会有更高的通货膨胀率。这里的基本机制是失业率一直在下降，到某个时候工资将开始上涨。”

加泰罗尼亚危机拖累 欧洲股市走低

周三欧洲股市滑落，西班牙IBEX指数创去年英国退欧公投重创股市以来最大单日跌幅。

西班牙加泰罗尼亚地区危机带来的冲击从马德里和西班牙银行扩大到更多产业和欧元区，特别是意大利。

泛欧STOXX 600指数闭市落0.08%，西班牙IBEX指数重挫2.9%。 总部在加泰罗尼亚的Caixabank和Banco Sabadell分别重挫5%和5.7%，他们对政治风险上升最为敏感。

周二休市的德股DAX指数创新高，闭市攀高65.10点或0.53%而至12967.75点，为欧洲唯一攀高的主要股市。

英国股市的富时100指数闭市微跌6.64点或0.09%而至7474.75点，以及法国股市CAC-40指数闭市落2.91点或0.05%而至5364.50点。

加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特表示，当地最快将在本周末宣布脱离西班牙独立，导致这个欧盟成员国更加接近分裂，该国历时不长的民主基础受到威胁。