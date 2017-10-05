重拾储蓄习惯保障未来 社论

现代人生活压力和开销大，房屋、汽车的贷款占去了收入的大半，如果再加上卡债，家庭可支配现金可以说捉襟见肘。面对这个情况，年轻人更应该趁早建立正确的理财观念，避免“月光”的开销习惯影响日后家庭生活。

亚洲传统一直都有积谷防饥，崇尚节俭观念，这让亚洲相对于其它地区人民，拥有更高的储蓄率。

国际货币基金组织（IMF）的数据，2015年亚洲新兴经济体的民众一般将收入的41.5%储蓄起来，储蓄率是全世界最高的。

然而这个传统价值观近年已经开始出现变化，特别是受到西方及时享乐和先用未来钱的观念的影响，很多年轻人非但没有储蓄的习惯，相反的还借贷来追求时尚的物质享受。

国家银行新公布的“2015年财务能力与承受力”问卷调查即显示，有38%的年轻人依赖个人贷款来过活，47%受访者则通过信用卡借贷便利过活。

在这项国行联合其它机构进行的调查也显示，超过75%受访者承认，要马上拿出1000令吉来应急有一定的难度。

更叫人忧虑的调查结果是，有32%的国人积蓄最多只能应付一个星期的开销。这个数据说明，不只是单身的年轻人缺乏储蓄习惯，就连有家庭的受访者，也一样没有太多的余钱。

现代人生活压力和开销大，房屋、汽车的贷款占去了收入的大半，如果再加上卡债，家庭可支配现金可以说捉襟见肘。

而车债、个人贷款、房贷正是国人破产三大主因，不得不警惕。面对这个情况，年轻人更应该趁早建立正确的理财观念，避免“月光”的开销习惯影响日后家庭生活。

年轻人储蓄习惯减少并不只是发生在我国，亚洲其它国家也一样出现这种趋势。不过这肯定不是定率，因为只消费不存钱的风气盛行的西方国家，在经济压力越来越大的今天，习惯也出现了改变，当中美国人的储蓄也已增加。

节俭储蓄是亚洲人的传统美德，也是给个人和家庭维持稳定生活的保障，不论时代怎样改变，大马年轻人都不应该舍弃这个良好习惯，在储蓄的同时更要学习现代理财知识，以便给自己和家人奠定更好的未来。