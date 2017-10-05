秘鲁媒体：阿根廷已内定获胜

在生死战前，秘鲁媒体突然宣称这场比赛被内定，国际足总(FIFA)将帮助阿根廷获胜。

大马时间6日7时30分，阿根廷将与秘鲁进行世界杯南美区外围赛生死战。南美区共有四个半出线名额，秘鲁和阿根廷目前分别排在第四和第五位。两队积分和净胜球完全相同，秘鲁靠进球多的优势排名靠前。

在秘鲁媒体《Todosport》的封面人物，是梅西。跳蚤用阿根廷球衣遮住了半张脸，眼神显得有些诡异。在封面下端，则是FIFA主席、南美足协主席和阿根廷足协执行主席的照片。

Todosport将这些人怒斥为“小偷”，该报宣称FIFA、南美足联和阿根廷足协三方已经谈妥，阿根廷将肯定会“偷走”这场比赛的胜利。

Todosport体育的说法，如今尚无其他媒体的跟进报道。也许Todosport真拿到了独家消息，也许该报只是用这种方式制造舆论影响，以便向FIFA和当值裁判施加压力。在世外赛还剩两轮的情况下，这场比赛将直接决定晋级门票的归属。

FIFA主席因凡蒂诺目前正在阿根廷访问，阿根廷和乌拉圭则在联合申办2030年世界杯。因凡蒂诺的一番话，引发了秘鲁媒体的严重抗议。“感谢阿根廷，足球成了现在的样子。阿根廷用传奇球员和华丽风格，谱写了足球历史。”

因凡蒂诺在大战前狂吹阿根廷，秘鲁媒体当然会有所怀疑。