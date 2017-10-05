【家重新出发】放弃高薪 与父合资 创办集团国昌学养燕 大城小镇

报道/摄影:朱育铃

“薪高粮准”是他在大专求学时的愿望。

也许是上天对他特别眷顾，大专毕业后，他成功进入外资银行工作，领了一份比其他同学都高的薪水，很快就完成了他“薪高粮准”的心愿。更甚是，29岁那年，他已经坐上经理的位子，优渥的薪资，羡煞旁人。然而，他却在这个时候退了下来。递上辞职信、脱售位于吉隆坡武吉加里尔的房子，毅然回到家乡，芙蓉。

森政治人物李银芳幼子

今年35岁的李国昌，是马来西亚燕窝商联合会秘书长拿督李银芳的幼子。

有“李老虎”Tiger称号的李银芳，过去曾经是森州政坛叱咤风云的人物。不过，尽管父亲纵横政坛，却没有影响李国昌对政治感兴趣。

中学毕业后，他与许多轻狂少年一样，就像一匹脱缰的野马，离开父母的监管，到大都市求学，修读市场营销科系。

李国昌接受《光华日报》访问时说，年轻的时候，最大的心愿就是赚很多钱，最好什么也不必烦，每个月都可以准时获取很多钱。

尽管有州议员的父亲，从小生活无忧，但李国昌并没有因此被宠坏，相反他想靠自己的双手养活自己，并没有像许多被宠坏的大小孩，离不开双亲的襁褓。

大专毕业后，李国昌成功进入一间外资银行工作，领了一份比其他刚毕业的同学都高的薪水，似乎已经轻易达到“薪高粮准”的心愿。

他说，当时进入银行房屋贷款部门，后来发现房贷市场潜能非常高，所以雄心勃勃的他决定放手一博，离开每月准时出粮的舒适圈。

“于是，我和5名朋友决定共同投资，在雪隆一带创办贷款承包公司。”

自己当起老板，才知道老板不是想象中简单。这期间，自己一手一脚包办公司大小事务，终日忙得焦头烂额，不免令他怀念起打工挣钱的日子。

家人支持离职 父建议转攻燕窝业

在大都市，每个月能有一份超过5位数的收入，生活才能无忧、稳定。

于是，李国昌终日在工作、压力和金钱之中翻滚，最终毅然决定放弃吉隆坡的一切，回到家乡芙蓉。

4年前，李国昌最后还是放弃当初决定在都市落地生根的意愿，放弃了这里的高职、高薪、房屋等，他选择回到家乡从零开始。

他坦承，在做出这项艰难的决定之前，他曾经咨询家人的意见，大家都给予他百分百的支持。

已经淡出政坛的父亲李银芳，当时已是马来西亚燕窝商联合会秘书长，醉心于养燕与燕窝出口事项，所以建议幼子考虑专攻燕窝事业。

“当时是没想那么多，回到家，只想好好休息，真正的大睡一场。”

回到温暖的家，身心灵都休息了一段日子，战斗力十足的李国昌又回来了，在家乡从头开始。

初次接触燕窝，他虚心地从低做起，担任森州燕窝商公会的执行秘书，每天上网搜寻燕窝资料，实地钻研燕窝，逐渐对燕窝有更深入的认识，继而决定投身燕窝行业。

目前，李国昌也是马来西亚燕窝商联合会执行秘书，基本上，从养燕、清理毛燕、到销售或出口，李国昌已了如指掌。

因此，2年前，他与父亲及多名燕农共9人投资50万令吉创设中马燕窝集团，李国昌出任集团营运总监，也是股东之中，最年轻的股东，让他再次拥有自己的事业。

争取出口准证 燕窝中国市场看俏

一直以来，燕窝都属于价格高端的保健品。

燕窝营养价值高，从投资养燕，到手挑燕毛、清除细毛和杂质、定型燕窝和风干，都是不容易的工作，致使燕窝成了价格高端的产品，大马国内销售市场偏低。

李国昌说，我国的燕窝多数出口新加坡、香港和越南。

近年，中国市场看俏，李国昌也在接触燕窝市场上，看到中国这块无限大的市场。“中国拥有14亿人口，当中女性特别是孕妇和小孩对燕窝的需求量非常高。”

因此，他有份创设的中马燕窝集团将捉紧时机，有望在获得中国国家认证认可监督委员会批准下，成为森州第一家获准出口燕窝到中国的私人企业。

一想到燕窝未来的无限市场，李国昌感到欣慰，也庆幸当初自己果断放弃了10多年在吉隆坡创下的房贷事业、工作、人脉和生活。

家乡，让他有更多的时间和双亲聚在一起，也让他奠定了稳固的崭新事业。“有时候，放得下，才会让我们得到更好的。”

压力大睡不好 回巢任房贷部经理

从求学到工作，一路走来，上天都特别眷顾李国昌。

就在他怀念打工的日子，老东家开始找他回巢任银行房贷部经理，优渥的高薪让他心动。心想，与其每天日拼夜拼烦赚钱，不如每月定期高薪入袋。

于是，年约29岁，李国昌就当上了银行房贷部经理。然而，就在他坐上经理位子的时候，才发现这张椅子并不好坐。

“就算很早已经上床，想要好好睡个觉，却翻来覆去无法入睡，满脑子都是工作的东西，再辗转几下，已经天亮了，但我好像没睡到似的，精神更差。”

他说，公司严谨对待每个职员，凡是每月不达标，就会发出警告信，搞到每个月都有员工自动呈辞，“有些员工的能力和效率都很不错，但也被发出警告，对于他们的辞职，我在签名的时候，内心都很挣扎和矛盾。”