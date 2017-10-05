飞沙走石狂风起 落花流水暴雨来 隆门客栈

文：胡一刀

『大选未至，狼烟四起，希联调兵遣将南下，大军压境剑指柔佛。而且，看似以土团党慕尤丁、公正党拉昔为主的团队主攻柔北，以行动党林吉祥、公正党努鲁、诚信党沙拉胡丁为主的团队则主攻柔南？』

随着诚信党领袖卡立沙末，大选准备挥师南下柔佛叫阵，希联看似积极调兵遣将强攻柔佛？

卡立沙末是雪州莎阿南国会议员，据称数个月前即已有此打算，除了希望诚信党在柔佛求取突破，也为让出莎阿南给诚信党大佬末沙布上阵。有传，末沙布将在雪州兼攻国州议席，形势生变时或是一颗重要棋子。

当卡立欲转战柔佛，马上传出他可能出征新山，和其兄长沙里尔上演一场兄弟阋墙之战。不过，卡立随后驳斥这个可能性，并声称和兄长对垒必定伤透母亲的心。

好了，既然卡立摆明不战兄长，或将上阵公正党未能打下的巴西古当国席，诚信党柔佛大佬沙拉胡丁则继续上阵蒲莱国席。而蒲莱、巴西古当，都是马来票不过半的混合区。上届505大选，巴西古当国阵得票49.6％、蒲莱国阵得票51%。

换言之，巫统上届微差险胜，卡立沙末、沙拉胡丁不是没有机会突围，关键或是土团党能拉动多少马来票转向。

至于新山（国阵55.7％），一个马来票刚刚过半的国席，行动党老大林吉祥或请缨出战沙里尔。果真如此，这将是老林首次上阵巫统选区，上届他在华人票过半的振林山，击垮巫统原任大臣阿都干尼。

505大选，老林带同刘镇东、张念群南下柔佛，为行动党赢得柔佛历史性的突破，这一回老林会不会再调大将南下？有此一说，如果公正党让路，老林将移师新山，振林山或交由加盟行动党的巫统前部长再益压阵，而雪州州议员杨美盈也传南下镇守峇克里国席？

如果行动党分配多几席上阵，会不会调动更多领袖回到柔佛，包括雪州大佬潘俭伟、雪州高级行政议员邓章钦等人？

公正党在柔佛没有强人强将，不过最近希联又传出新消息，安华女儿努鲁依莎或移师柔佛叫阵，一来当然为加强希联团队的力量强攻，二来也因为努鲁的班底谷国席被“动手术”。

至于努鲁的选择，据称或是马来票不过半的混合区地不老（马华邱思祥，国阵51%），又或是亚依淡（马华魏大人，国阵59.8%）、新邦令金（民政梁德明，国阵57%）国席之一？

公正党槟城副主席、槟城副首长莫哈末拉昔，有可能也调回柔佛竞选。拉昔原是麻坡人，有可能上阵的国席，包括麻坡（国阵51%）、礼让（国阵50.7％）、昔加末（国阵50.3％）、士基央（国阵53.2%）等国席。

土团党方面，以慕尤丁为首的团队，将出击柔北多个国席。纵然面对选委会“动手术”，慕爷的巴莪不再十拿九稳，但据称慕爷仍愿留守巴莪奋战到底。很简单，慕爷口口声声欲拿下柔佛，总不成逃离自己的大本营呗？再说，慕爷既为希联柔佛主席，离开巴莪岂不显示慕爷信心尽失？

有探子说，希联为了确保慕爷胜利，公正党愿让出隔邻的麻坡国席，在必要时给慕爷多一个选择。土团党总秘书、柔佛州议员沙鲁丁，相信亦出战一个国会议席。还有土青团团长、知名辩手赛沙迪，据说也将出征柔佛。

如果这些传言属实，希联大军压境柔佛，志在必得决心很大。而且，看似以土团党慕爷、公正党拉昔为主的团队主攻柔北，以行动党老林、公正党努鲁、诚信党沙拉胡丁为主的团队则主攻柔南。

话说回来，希联各党主观意愿，当然胥视四党议席谈判而定，尤其公正党是否愿意让出久攻不下的选区。

此前行动党林吉祥、刘镇东都认为希联可以攻下柔佛，土团党慕尤丁称柔佛是推翻国阵的桥头堡，诚信党末沙布则说希联目标是拿下柔佛，公正党赛夫丁也指若能赢得柔佛，希联就能迈入布城胜利在望。

大选未开锣，磨拳又擦掌，且来应景一句：“飞沙走石狂风起，落花流水暴雨来”。哎呀你看，狼烟四起的季节还会远吗？