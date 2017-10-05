校园不该成为政治平台 异言堂

文：颜健品

学校本就不该成为政治角力的平台，无论是哪个政党或阵营的政府，都不适在校园内举办有政治元素的活动。

日前联邦直辖区部在布城一所国小，以举办“独立日活动”为由，上演一场充满政治秀味道的嘉年华活动，校园挂满巫统党旗之余，小学生们还高唱巫统党歌，欢迎联邦直辖区部长东姑安南到访。

据报道，这场活动是布城校际班级布置与表演比赛颁奖礼，并以“巫统与独立”（UMNO dan Kemerdekaan）为主题。最备受争议的是，东姑安南在现场呼吁教师支持巫统，若未来在野党掌权，教师会丢失饭碗。部长甚至在活动上，邀请A级公务员的教师加入巫统。

尽管这项活动掀起舆论，然而在面对在野党的大力抨击下，巫统也启动宣传机制打反击战，其中直辖区国阵青年团更祭出历史牌，为这场政治秀辩护。据了解，部长是以直辖区指令，到该校举办活动，然而场合上却充满巫统的宣导讯息。

显然，东姑安南的这场校园秀，犹如往教育部打了一巴掌，因为这违反教育部禁止学校变成政治场域的禁令。这也彰显联邦政府的双重标准，并开一个不健康先例，未来可能会有其他政治人物，以各种理由入驻校园，作为自己的政治秀平台，让原本平静的校园，变成政客的战场。

其实，这种政治化的氛围，对教育发展极为不健康，也影响及干扰了教职员的专业及立场，以致原本纯粹的教育工作领域，也渗入了政治色彩及议程。无论任何源流的学校，都不应该主办类似有政治色彩的活动，政治人物特别是有官职者，更不该怂恿教职人员偏袒执政党。

教职人员的责任是教育学生，以国家利益为前的爱国精神，而不是政治区别的意识形态；学生该认识的是国旗，而不是哪个政党的党旗。做为有责任的政治领袖，不管是来自联邦政府或希联执政的州政府，都应该要有一定的社会责任，不要滥用教育机构达到政党目的。

若面对这类不负责任的政治议程举动，民众应该向教育部提出抗议，尽管这可能无法达到成效，或不受当局的理会，否则这些不负责任的政客，只会理所当然地继续为所欲为，可能还会有不少政治人物，滥用官僚机制的指令，公然入校做政治宣导活动。