借酒行凶 异言堂

文：朱笙鑫

林冠英高举酒杯，一饮而尽，然后说槟城可以自由喝酒，我在想：马来西亚除了吉兰丹酒瓶要包起来喝之外，到底哪个州不能喝酒了?

林首长这一酒后之言是在说醉话吗？

9月10日，伊斯兰党发声要求政府禁止私人商业（Mybeer有限公司）在这个月举办啤酒节。伊党说这种活动会令我国蒙羞，甚至沦为“罪恶中心”（Pusat Maksiat）。我的脑中响起行动党说过：不偷不抢不怕伊斯兰党，2013年的大选还高喊“月亮”代表我的心呢！

或许你会告诉我行动党已经和伊党断交了，但是在雪州行动党还和伊党大被同眠呢，伊党的言论难道行动党没有责任吗？

伊党发出文告的隔天，雪州行动党行政议员邓章钦说伊党可以反对但是雪州的啤酒节照跑，可笑的是，当《前锋报》刊登雪州大臣批准啤酒节在雪州举办时，做为大臣的阿兹敏却跳出来喊告并要求道歉，到底谁说话才算话？这不是毫不给脸的掌行动党行政议员邓章钦一巴掌？

这次是主办当局第一次向吉隆坡市政局申请批准。根据有关当局的说法，以前啤酒节的主办单位都从未提出申请。联邦直辖区部长也说了，市政厅拒绝开放式(人来人往)的举办啤酒节，但不管制关闭室内的酒会(party)。

从经济的考量来看，有人认为隆市政厅不应向啤酒节说“不”，要知道，啤酒在我国必须缴付国产税。目前啤酒的国产税是每公升1%酒精1令吉75分。政府当然知道越多人喝酒税收相应越多，但是身为负责任的政府，非但须在健康生活的前提上劝说人民减少喝酒，更要教育人民避免过度沉迷酒精而衍生的社会问题。

吉隆坡市政厅当然也考量啤酒节可能会发生的种种突发事件。据新闻报道，这次的啤酒节是在公开场所以开放式的方式进行，估计有6000人参与，这是一个人来人往的场面，酒精与无法确定的出席者将会造成现场保安管理非常棘手。当管理成本和经济效益不对等，同时又是一个不属于马来西亚文化的私人商业活动，为何政府要承担责任?市政厅当然有权拒绝主办单位的申请。

再说，如果行动党认为啤酒节是有必要主办的活动，单在吉隆坡直辖区就有5位行动党国会议员(陈胜尧–甲洞、郭素沁–士布爹、方贵伦–武吉免登、陈国伟–蕉赖、林立迎–泗岩沫)，他们大可联名在行动党吉隆坡党总部举办，并公开给所有人参加，而非只是在报章上打口水战，要只有7个国席的马华交代。走笔至此，才发现到在这个课题上，有关5位火箭国会议员似乎被遗忘了。

林冠英说光大行政大楼可以自由吃猪肉，自由喝酒。他忘记告诉你不能公开喝公开吃啊，因为行政楼有大多数的巫裔公务员。

本以为，林冠英会大显英雄本色的宣布，吉隆坡不办由槟城来办。可是等了多时仍没看到林首长有这个意思，而今年初，在槟岛市政厅的新指示乃小贩中心禁酒。而在行动党拥有多州席的雪州，不单发生药材店不准卖药酒的事件，行动党雪州行政议员欧阳捍华还准备了一项监管喝酒的公共饮酒政策。

不同的是，禁止举办啤酒节是短期政策而槟城及雪州所实行的禁酒政策却是影响深远的长期政策；另一方面，最新的演变是啤酒节突然间变味，成了名不正言不顺的丰收节，没有农田的城市莫名其妙的庆祝丰收节，林首长啊林首长，您容许喝酒吃烧肉的豪情上哪去了？

期望的是林冠英不要只懂借酒凶国阵的华基政党，但在政策上却言行不一。写到这里，我也醉了，醉的不是因为酒，而是林首长存有高酒精的言论。