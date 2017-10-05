草彅刚二手牛仔裤另类投资 撒37万买骨董货增值 娱乐新闻

（东京5日讯）据台湾苹果日报与即时报道。前杰尼斯天团“SMAP”成员稻垣吾郎、香取慎吾、草彅刚上月离开杰尼斯，加入前经纪人饭岛三智的新公司CULEN另谋发展，不少人担心3人会遭杰尼斯报复封杀，目前还没看出有任何影响。

草彅刚上月22日录影的富士电视台特别节目《OJA MAP！！》昨晚播出，他在节目中除了走访台场、大久保等地出外景，还直接杀到他常光顾的原宿二手衣店拍摄，据悉，热爱搜集年代久远古着牛仔衣裤的他，都在该店扫货，至今起码花掉他6000万日圆（约225万令吉），令人咋舌。

草彅刚出道后，累积不少身家，仍是孤家寡人的他，特爱搜集年代久远的古著牛仔衣裤，其中不乏有百年历史、要价百万日圆（约37万令吉）的骨董货，他认为骨董牛仔裤将来有增值空间，因此投资购买价毫不手软。

据悉，经纪人饭岛三智今年4月另外成立一家专门做衣服进出口业务的公司，将来还可能成立一个专做牛仔服饰的新品牌，由草彅刚负责，让爱牛仔裤成痴的他一圆梦想。香取慎吾、草彅刚、稻垣吾郎下月则将参加网络直播节目《真心话72小时》演出。