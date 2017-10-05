台民航新规定 托运电子产品未关机可罚逾万 国际新闻

（台北5日综合电）近年国际恐袭事件猖狂，不但导致航空公司及航空监管机构收紧对旅客携带上机物件的规定，就连托运行李的规定也时有更改。据台湾的民航局周一公告，旅客托运电子产品如未完全关机者，最高可罚款10万元新台币（约1万3925令吉）。

早前国际民航组织（ICAO）认为，电子产品若仅采休眠模式，在托运过程中潜藏危险性，例如短路燃烧不易发觉，因此台民航局于7月时已通知，旅客的托运行李中假如含有锂电池的电子产品，全部必须关闭电源并确实做好防护措施，否则将开罚。

经过3个月宣传期，民航局周一正式公告修正“空运危险物品名称”，在“旅客及组员可携带或托运上机之危险物品表”列出，民众携带手提电脑、平板电脑、相机和手机等含有锂电池的电子商品，于乘机托运行李时，旅客须采取措施，防止装置意外启动并保护该装置不受损坏，且须完全关机，不在睡眠或休眠模式，违者可处2万元至10万元，有关规定周一起正式生效。据知台湾的航空公司长荣、华航已表示会遵照规定办理。