动机不止反贪腐？习近平打虎力度史上罕见 至少200副部级官员落马 国际新闻

（北京5日综合电）中共十九大将在10月18日举行，总书记习近平即将完成5年任期。自党十八大以来，习以“反腐打虎”名义在政界及军队不断打贪，力度为中共史上罕见，至少200名副部级官员落马！中国时事评论员林和立认为，习只是选择性打虎，“用反贪来打击异己”，培植自己党羽。

标榜中共总书记习近平成就的“砥砺奋进的5年”展览，其中一栏“从严治党”就展示了周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、令计划，以及未进入司法程序的孙政才等6只“大老虎”，形容他们是“政治问题和经济问题交织的腐败分子”、“重大政治隐患”。

而习近平之所以下此决心反腐打虎，与2012年2月6日重庆副市长王立军突然叛逃至美国驻成都总领事馆有关。事件揭发了时任重庆市委书记薄熙来与中共政治局常委、中纪委书记周永康，以及军中大佬们的政治阴谋，企图发动宫廷政变，推翻习近平。这宗政变事件败露后，他们的嫡系人马都因涉违纪违法等被判刑。连被视为第6代接班人的孙政才，在今年中也突然被双开，职位被其旧部、习近平心腹陈敏尔取代。

在军队方面，习近平打下军委前副主席徐才厚及郭伯雄两大江派重臣，继而清洗“郭徐余毒”，安插自己亲信控制军队。现时中央军事委员、5大兵种司令员均是习的亲信。今年7月阅兵时，习便表明，军队“永远听党的话、跟党走，党指向哪里、就打到哪里”，显示自己掌控军队。

林和立说，打虎运动容易取得民心，自打下周永康后，习近平曾在民间非常受欢迎。不过他强调：“在最近两三年，知识界、商界及一般百姓都知道反贪只是用来打击异己。”打虎永远不打高干子弟，“高干子弟好像有免死金牌”。

北京理工大学经济系教授胡星斗则指，民众在（习近平）打虎之前，大多数了解军队可能是最腐败。习近平在军队里打虎是“重中之重”，国家要提高战斗力，必须打虎。他也指，习在军队打虎有利他继续掌政，提高其威望，确保自己的军委的权力不会被架空。

林和立则补充，胡锦涛是官僚体系出身，对军队不熟悉，不敢大刀阔斧军改，但习看准江泽民及军头年纪大，影响力大不如前，才成功换上自己人马。

郭伯雄贪款可救2个希腊

中共贪官到底有多贪腐？公开资料指是逾5亿元人民币（下同，约3亿令吉），但《凤凰周刊》曾透露，办案人员到徐才厚抄家时，单是现金已“一时点不过来”，“足足一吨重”，财物要用十多辆军车才能拖走。另有军官大爆，仅郭伯雄的涉贪金额，就可以挽救两个希腊！

公开资料显示，天津公安局前局长武长顺贪腐高达5亿余元，排名巨贪榜首，周永康只排第8，但贪污金额也达1亿2900万元。外电曾报道，当局最少没收了周家900亿元财产，当中包括高达510亿元的中外债券。

徐才厚及郭伯雄贵为军中的大老虎，官方只称两人“涉贪金额巨大”，没公开实际金额。《凤凰周刊》曾指“徐宅地下室里到处堆放着现金，有美元、欧元、人民币，办案人员一时点不过来，只好拿秤称了一下，再贴上封条。被查抄的现金居然足足有1吨多重”。徐家地下室最少有200公斤和田玉，翡翠、上好翡翠原石、历代古玩器具和字画，形容“这些物品的主人还无暇打理，都杂乱地放在屋子里”，最终要十多辆军用卡车才能全部运走。

郭伯雄涉贪情况亦不遑多让，有军官曾踢爆他单是接受高官的“进贡”已有数百亿元，加上买卖官位及土地等收入，估算不少于千亿元，所贪金额比徐过之而无不及。有媒体曾比喻，一个郭伯雄的涉贪金额就可以挽救两个希腊。