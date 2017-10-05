网友罗马偶遇 李钟硕遭轰没礼貌 娱乐新闻

李钟硕近日到罗马度假享受假期，日前有一对韩国夫妇表示在罗马遇到李钟硕，但事后在网上批评李钟硕没有礼貌。据知，他们上前询问经理人是否可以拍照，但李钟硕与经理人表露出的眼神却很凶，批李钟硕只是人长得帅，但人品很差！

（首尔5日讯）据ON.CC报道，李钟硕与秀智一同拍摄的韩剧《当你沉睡时》正在韩国热播，而剧集早前已全部拍摄完毕，李钟硕完成剧集宣传之后便到巴黎出席时装周，之后更到瑞士及罗马度假享受中秋假期，李钟硕亦有在IG分享旅行照片。

据悉，这次旅程他的经理人有同行，有不少中国及韩国粉丝偶遇李钟硕，更在同一间餐厅吃饭，但由于是私人行程，李钟硕未有答应与粉丝合照，但仍被不少粉丝偷拍。

粉丝留言反驳掀骂战

而前天有一对韩国夫妇表示在罗马遇到李钟硕，但女方事后在网上批评李钟硕没有礼貌，指李钟硕与经理人看她的眼神很凶，形容李钟硕只是人长得帅，但人品很差。但此留言却引来粉丝留言反驳，指李钟硕这次是私人行程，根本不应打扰他，认为就算是艺人也没必要对人人都亲切。

其后女方的丈夫留言，描述当时的经过，指妻子去询问经理人是否可以拍照，在旁的李钟硕亦都听到对话，但指当时经理人的态度很差，而李钟硕则一直感到不耐烦，摆出着经理人尽快处理的眼神，他们夫妇因此对李钟硕的印象很差，自言如果李钟硕当时有用眼神简单问候一下，他们亦不会写下负评，更认为粉丝不断留言攻击他们的行为有问题，掀起骂战。