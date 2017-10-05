透过数字 看懂诺贝尔文学奖 国际新闻

1895年11月27日，阿尔弗雷德诺贝尔（Alfred Bernhard Nobel）签署遗嘱，要把自己财产的最大一部分捐给诺贝尔奖，其中就包括诺贝尔文学奖。按照诺贝尔遗嘱的说法，诺贝尔文学奖的获得者应该是“文学领域中致力于生产有理想杰出作品的人”。

2017诺贝尔文学奖于当地时间10月5日下午1时（大马时间晚上7时）公布,在还没揭晓哪些人有机会得到最终的折桂前，让我们一起透过数字看诺贝尔文学奖。

【颁奖109次】

自1901年设立此奖项以来，诺贝尔文学奖总共颁发109次，其中1914、1918、1925、1940、1941、1942和1943七年没有颁发，在两次世界大战期间，获奖人数非常少。

诺贝尔基金会的相关规定要求“如果当年没有优秀作品可以获得该奖项，相应的奖金将留到第二年使用。如果第二年依然没有人获奖，该奖金将归属于基金会限制基金”。

【113位得奖人】

1901到2016年间，总共有113人获得诺贝尔文学奖，其中有四次是两人分获，比起诺奖其他奖项，文学奖被“分享”的次数明显较少。

【平均年龄65岁】

113名诺贝尔文学奖获奖者的平均年龄是65岁；而最年轻获得者是41岁。

目前为止，诺贝尔文学奖最年轻的得主是拉迪亚德吉卜林（Rudyard Kipling），凭借作品《丛林之书（The Jungle Book）》获得1907年文学奖，当年他41岁。这本著作被迪斯尼改编成电影《奇幻森林》。

至于最年迈获奖的是英国作家多丽丝莱辛（Doris Lessing），她于2007年获得诺贝尔文学奖时已经是88岁的高龄了，是最年迈的诺贝尔文学奖获得者。

【14位女性得奖】

迄今总共有14位女性作家获得诺贝尔文学奖，1909年，瑞典作家拉格洛夫成为第一位获奖的女性。拉格洛夫获奖五年之后，就被选拔进入瑞典皇家科学院，专门负责诺贝尔文学奖的评奖工作。

【3位拒绝领奖】

帕斯捷尔纳克、保尔-萨特分别在1958年和1964年拒绝接受诺贝尔文学奖，帕斯捷尔纳克是因为国家（前苏联）要求不得不放弃该奖项，保尔-萨特则是一贯拒绝官方授予的荣誉。

【0位重复获奖】

1901至2015年，没有任何人获得过两次及以上的诺贝尔文学奖。

【1位去世后获奖】

1931年，诺贝尔文学奖授予瑞典作家卡尔费尔德（Erik Axel Karlfeldt），当时他已经去世。1974年，诺贝尔基金会规定不得将诺贝尔文学奖授予去世的人，除非获奖者在宣布之后离世。

【获奖作品的语言人数】

1901年到2016年，113名获奖者中，使用英语写作的人最多，共有28人；法语、德语和西班牙语分别是14人、13人和11人；另有2人用中文写作。所有获奖者中写散文的人最多，有77位。

【首位获奖中国人】

2012年10月11日，莫言因为其“以幻觉现实主义融合了民间故事、历史与当代”而获得诺贝尔文学奖，成为首位获得该奖的中国籍作家。