陨石掉落云南香格里拉 网民：门窗在抖动 国际新闻

（昆明5日综合电）周三是中秋节，不少人都希望当天看到圆月，不过在云南丽江、大理、香格里拉等地却多云有雨，到当地景点旅游的游客都大叹赏月无望。直到当晚8时20分左右，突然有一颗巨型火球从高空掉下，划破夜空。丽江、大理、怒江、香格里拉等地，在方圆三四百公里范围内，都有网民表示看到此奇观，甚至有人指房子的门窗都在抖动。据美国太空总署（NASA）称，当晚是小行星撞击云南香格里拉县，爆炸当量相当于540吨TNT黄色炸药。

当时身在大理古城的网民“马萨”说，当晚大理古城因多云天气无法赏月，却被突如其来的亮光照如白昼，他们以为不明物体掉落在丽江，后来在微信朋友圈看到丽江、怒江、香格里拉等地的朋友都有看到，“不知道是不是陨星，当时在大理户外的人都看到了”。

丽江当地媒体《丽江读本》也即时发文称，丽江塔城、黎明、泸沽湖等地网民拍到“陨星”，全程持续3秒。而丽江网民亦拍摄到一段10秒钟的短片显示，漆黑的夜空中，一颗看上去有月球大小的物体在云层极速滑落，不仅是夜空亮如白昼，还能清楚看到远处的山岗。

身处香格里拉的网民同样表示，看到巨型流星，当时他们全部人在后院烧烤篝火，天空突然间全亮了，亮光闪了两下，紧接着一道带着火光像陨石的火球从天空擦过。而在迪庆州奔子栏景区的网民则称，当时听到塌方的声音，房子震感强烈，门窗在抖动。

NASA：爆炸相当于540吨TNT

据美国太空总署（NASA）的中文微博称，大马时间周三晚上8时07分05秒，地球发生一次小行星撞击事件，撞击地点为云南香格里拉县城西北40公里处，爆炸当量相当于540吨TNT黄色炸药。

由于空爆高度不足40公里非常低，因此有陨石在未燃尽前就落到地面的可能性。小行星相对地球的速度为每秒14.6千米，空爆高度只有37公里，很可能有未燃尽的陨石落到地面。