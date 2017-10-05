新戏上映 | 热血学警 《Midnight Runners》 影视

《Midnight Runners》

片名：《Midnight Runners》（青年警察）

导演：金周焕

演员：朴叙俊、姜河那

类型：犯罪、动作

两位新进学警在警校一拍即合成为好友。一次机缘巧合，两人目击一宗绑架案，他们从速报警，有见警方没有即时行动，两位热血学警决定要英雄救美……

朴叙俊：和姜河那很合拍

今年凭借韩剧《三流之路》俘获大批女粉丝芳心的朴叙俊又带着新作出击大银幕，在人生第一次主演的电影《青年警察》中亮相。

朴叙俊饰演的朴基俊是一个感性大于理性的热血青年，也是一个为了不让妈妈担心而选择不需要交学费的警校的善良大男孩，更是看到犯罪就忍不住要出手的正义警校生。片中，这样的基俊邂逅了与他性格完全不同的姜熙烈（姜河那饰）后，一起着手调查案件，共同成长。

朴叙俊眼中的朴基俊是这样的，“擅长运动，有力量，性格纯真，拍摄时我曾问过导演警校的学生真的有这么傻乎乎，朴基俊非常憨厚，正因为他心思单纯、热情，才更吸引我。虽然我做不到百分之百像他，不过在角色中我也融入了不少我自己的面貌。”

朴叙俊说能和心意相通的人一起合作，片场总是充满欢声笑语，“片场很欢乐，我和姜河那很合拍，合作期间非常愉快。”朴叙俊比姜河那大两岁，但他并没有刻意扮嫩，也没有刻意想要与他套近乎，两人就在不知不觉间成为了好友，“这些自然的面貌都被拍进片中，观众们一定会满意的。”姜河那先前确认接演韩剧《坏男人2》，饰演检察官一角，但因为入伍时间确定的关系，行程上无法配合，宣布从该剧下车，《青年警察》成了他当兵前最后一部作品。