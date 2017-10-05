银翼杀手 《Blade Runner 2049》 影视



片名：《Blade Runner 2049》

导演：Denis Villeneuve

演员：Harrison Ford、Ryan Gosling、Jared Leto、Ana de Armas、Sylvia Hoeks

类型：动作、科幻

剧情介绍：

故事描述在未来2049年时，复制人奴隶已成为文明跃进过程的关键，尽管掌权者试图筑起高墙以区分人种，但是人造人与真实人类的界线却越趋模糊、真假难分，引发正反两面的一连串影响。

银翼杀手K（Ryan Gosling饰）为阻止现况演变成不可挽救的局面，因此踏上寻找掌握重要线索的关键人物——第一代银翼杀手Rick（Harrison Ford饰）之路，欲挖掘隐匿许久的事实真相。两代银翼杀手将联手抗衡强大反派的追杀，与破解隐藏背后的秘密诡计……

两大男神同台飙戏

好莱坞性感男神Ryan Gosling去年主演《La La Land》，虽然未能摘下小金人，今年他再接再厉推出新作《Blade Runner 2049》，首波影评出炉，就获“2017最好看神作”、“超越想象的精彩”等好评激推，也让人再度见识他选剧本的精准眼光。

会演出这部由Harrison Ford在1982年演出的经典作品，原来是本片的制片团队钦点Ryan演出，担任本片监制的金奖大导Ridley Scott与导演Denis Villeneuve更异口同声直言：“从没想过Ryan以外的其他人选！”在他们的眼中，只有Ryan能如此精准诠释角色性格，特别是与其他人互动时的那份细腻情绪与张力。他在片中化身帅度破表的洛杉矶警探——银翼杀手K，将与新版“小丑”Jared Leto同台飙戏。

Jared饰演双目失明的大反派Niander，只是令人万万没想到的是，他竟为求更加融入角色、演得更加细腻透彻，真的把自己给“搞瞎”来演，敬业态度让人肃然起敬。

Jared片中得戴上特制的隐形眼镜让眼球看起来呈现混浊样，但这副隐形眼镜却也限制了自己的视力、让他几乎看不太到东西，真切体会到类似失明的感觉。对此，导演表示：“他在片场完全看不见，连行走时都必须要有一名助理扶着、十分缓慢的走着，那时片场突然就会变得超安静，就好像是某种神圣的时刻，大家都抱持着崇敬的心情”，并直呼：“那真的太美又太有力量了，我都感动到落泪了”，相当肯定Jared为诠释这个角色的用心与付出。