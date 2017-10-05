恐吓？ 染血猪头飞进客厅 窗玻璃喷溅吓坏穆斯林 国际新闻

英国奥尔德姆（Oldham）一户亚裔的穆斯林家庭，近日坐在客厅看电视，突然被砸破窗户，飞进一颗“猪头”，不偏不倚掉在沙发上，虽然5人都没有受伤，但还是令人相当惊慌。男主人马哈迈德（Ajaz Mahmood）表示，“我不确定这到底是种族歧视，或是伊斯兰恐惧症（Islamophobic）。”

根据英国《太阳报》（The Sun）报导，整起事件发生于9月30日晚间10时左右，女主人考塞尔（Ghazle Kauser）与4名子女，坐在客厅看电视，突然听到一声巨响，转过头才发现窗户被打破，回过神发现甚至从天而降一颗染血猪头，差点击中14岁的哈纳斯（Hannas），吓得赶紧打电话通知马哈迈德与警方。

报导指出，马哈迈德表示，“我不确定这到底是种族歧视，或是伊斯兰恐惧症。我们已经住在这里29年了，住在这间屋子也有11年，从来没有遇过这种事。嫌犯用砖块把窗户打破，而猪头也被警方带回去鉴识，看能不能找到犯嫌指纹。这真的是很糟的经验，当时我不在他们身边，是多么的脆弱！”

马哈迈德又说，“我们不是住在白人为主的社区，这里也有许多亚洲家庭。我们从来没有去招惹别人，这次的事情很像我之前听过的，曾经有人把整块的培根丢到清真寺外，害附近的孩童都吓傻了，让人感到相当奇怪，而且很困扰。”

警方调阅监视器画面，发现案发地附近停了一辆佛贺汽车（Vauxhall），当时里面坐了3个男人，其中1人下车走到后座，拿出砖头与包覆猪头的塑胶袋，犯案后赶紧跑回车上逃逸。警方指出，“嫌犯年纪约18岁，穿著帽T，帽子遮住脸部。”

奥尔德姆的刑事侦缉科总督克里斯（Chris Downey）表示，“嫌犯星期六晚上攻击无辜家庭，令人相当厌恶。我们会尽最大的努力找出犯嫌，让他们付出该付的责任，没有人应该受这种威胁！感谢邻居跟整个社区的民众提供这么大的帮助。如果民众有目击任何线索，请与我们联系。”