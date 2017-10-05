中秋不分国界 洋嫦娥下凡爱情巷 北马新闻

（槟城4日讯）中秋月圆之夜，在同一片天空，同一个月亮下，大家不分肤色和国籍欢庆佳节！

爱情巷的中秋庆典今年迈入第3个年头，今年除了吸引我国各族同胞及洋人齐聚爱情巷提灯笼、欣赏音乐表演、数糖果比赛（猜谜），还有“英国嫦娥”及“印尼嫦娥”下凡共庆，让整条巷子洋溢着满满的中秋气息。

来自英国伦敦的“洋嫦娥”露易丝（24岁）换上一身嫦娥服装后，吸引不少游客上前与她合影，不禁让她直呼“感觉很奇妙”。

她说，这是第一次参与中秋节，并赞扬月饼十分好吃。她也说，槟城人的热情和美食都是让她大爱槟城这个城市的原因。

薛尔比（25岁）则是来自印尼雅加达，也是首次参与中秋节的她坦言，嫦娥服装非常漂亮，能穿上它与大家一同庆中秋实在荣幸，唯独戴在头顶上的装饰，不断移动，十分尴尬。她说，自己非常喜欢音乐，该巷是一个让她能够欣赏美妙音乐的好地方。

在庆典进行的当儿，也吸引了路过的中国深圳游客杨梅（54岁，退休人士）共襄盛举，她受访时惊呼槟城庆中秋的传统传承得非常好。

她也说，在槟城旅游的这20天以来，参观了很多景点，同时也看到槟城华人在传承中华文化所付出的努力。

发扬华人传统 文化绝不间断

虽然近来爱情巷局部封路风波闹得沸沸扬扬，不过联合主办该项庆典的11家商店店主都认为，发扬华人传统文化绝不能间断，因此决定今年一切从简，也没有提出封路申请，只愿大家开开心心，达致文化交融之目的，把槟城的美推向国际平台！

D’Loovi’s店主凯文说，该巷酒廊业者“逢节必庆”，甚至换上相关节日的传统服装应节，他披露，下两周的屠妖节，也会再庆祝。“很多外国人来到我国，就是因为喜欢我国的多元文化，因为这样的气氛，只能在我国找得到。”

Miche’s Place店主阿德里安笑称，曾有外国人误以为中秋节（Mooncake Festival）就是卖糕饼的节目，因此表示这样的庆典，能够提高更多外国人士对我国传统文化的了解。

另一方面，Micasa店主韩佩妮指出，2015年及2016年是在短暂封路情况下进行，当时非常热闹，众人可以自由走在街上提灯笼，互相交流了解中秋节的意义和来源，今年庆典不封路，多少影响了气氛。