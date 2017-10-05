轨道排水道长杂草阻塞 两侧菜园积水损失大 北马新闻

(威南4日讯)排水道阻塞，菜园变“池塘”！武吉淡汶区州议员拿督刘子健说，铁道局没管理好轨道排水道，任由杂草丛生有如一片荒地，影响轨道左右两侧园坵和菜园常浸泡水中，使农民面对惨重损失。

他是接获新邦安拔三公司两名年轻菜农的投诉，前往巡视后，在周三上午向媒体作如是发表。

刘氏说，菜园地因雨水无处可通而造成损失，这是铁道局疏忽管理导致。目前接获投诉的部分是新邦安拔黄金花园至星光大道处，轨道约长3公里处的排水道，前后两个轨道排水口也阻塞，导致菜园积水难退。目前受影响是两户菜农及一户油棕园主。

“我在2013年投诉时，铁道局有清理1次。现在已4年及杂草也长高，排水口被泥土阻塞。轨道两侧有如一片荒地，不近看很难发现此处有水沟。”

他促请联邦政府关注官联机构的基本管理程序，如铁道局和高速公路，不要只顾运作，需聆听及重视民生问题。

蔡长龙：逢雨积水难退

农民蔡长龙（29岁）说，他是1年前开始与朋友合资种植藤类菜，共开辟15依格园地，属于低洼地势，逢雨就积水难退。较后发现原来是轨道排水口阻塞，才导致他们的菜园地在雨后就变成“池塘”。