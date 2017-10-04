纳吉：全马150高等学府 即起陆续享100Gbps网速 国内新闻

（吉隆坡4日讯）全马150所高等学府将从即日起陆续享有100Gbps网速，让“大马研究与教育网络”（MYREN）提升至MYREN-X。

首相拿督斯里纳吉表示，我国虽然在12年前设立了自己的研究与教育网络，但是所提供的网速不足以应付国内大学的研究与教育工作。

他举例，美国的研究与教育网络为该国大学提供100Gbps的网速，远远超过我国为大学所提供的网速，这也是我国在涉及大数据的深入研究中，无法与其他国家相比。

纳吉今日在马大为MYREN-X进行推介时，如是表示。

他说，政府在2017年财政预算案中，承诺会为我国大专院校提供100Gbps网速，确保国内政府大专院校的网络基础建设能够与先进国家并驾齐驱。

为此，他今日宣布，即日起全马150所高等学府将陆续享有100Gbps的网速，相信这项便利能够为国家的研究与教育工作带来大跃进。

他希望，我国的科学家能够透过网络的便利与全球的科学家进行研究，有一天我国也可以有诺贝尔奖等级的科学家；另一方面，他也希望，这项便利能够协助国内高等教育进行专项，达到任何地方任何时间都能够学习的目标。

他相信，这也可以让我国的研究与教育工作变得更广泛，最后为我国甚至全球作出贡献。

高教部长：将从研究型及政府大学开始

高等教育部长拿督斯里拿督斯里依德里斯祖索在记者会上表示，全国150所高等学府将享有这项福利，当中包括20所政府大学、4所私立大学、31间工艺学院（Politeknik）、85所社区学院、5所医院或药剂院及5个隶属高等教育部的机构。他说，这项计划将从研究型大学及政府大学开始落实，在未来两年逐步推展到以上所有的高等学府。

他强调，这项计划是延续之前的大马研究与教育网络计划，并无存在任何新预算的情况。

他指出，随着网速变快，学生在校内进行研究工作甚至透过影片学习也已经不再是问题，甚至可以连接到跨欧亚信息网络，与其他国家的大专院校直接联系。

为了向出席推介礼的人士展示网速，主办方今日也特别安排了捷克及韩国的学生，与身在马大礼堂的大马代表进行跨国合奏演出，让马来西亚的学生分别与韩国及捷克的学生透过网络无误差的情况下，现场演奏乐器及演唱。

出席活动的包括通讯及多媒体部长拿督斯里沙烈赛益、高等教育部副部长拿督叶娟呈及秘书长丹斯里努鲁艾诺。

另一方面，依德里斯祖索在记者会上受询及有关中东国家阿曼不让国人到马来西亚4所大学升造的课题，他表示，我国高等教育部官员将在下周一与阿曼官员会面。

他说，据他所知，我国一直与阿曼保持着友好的关系，这次的事件相信是沟通上的错误所致，因此，一切得待两国官员会面后厘清。