【金正男隆机场被毒杀案】 VX神经毒剂证据呈庭 法庭官员带口罩手套防范 国内新闻

（莎阿南4日讯）金正男遭谋杀案的第3日审讯，被黏上VX神经毒剂的证据被提呈上庭，迫使法官、律师与法庭官员都必须带上口罩与手套。

今日继续供证的是吉隆坡中央医院法医莫哈末莎玛末，他指金正男的身上都发现有VX神经毒剂，包括眼睛粘液、脸部、血液及尿液，还有衣服。

当呈上相关用透明塑料袋装着的证据时，高庭法官拿督阿兹米阿里芬及官员也必须带上口罩与手套作为防范，以避免感染到毒素。

莫哈末莎玛末也告诉控方称，金正男的血液测试，测试出有6种毒素，这些毒素包括作为治疗糖尿病、高血压及毒风所有的药物。他指这些药物都不会马上致命。

验尸报告也指出，金正男并没有心脏病爆发症状。

因此，他指VX神经毒剂致死金正男的定论，是根据化学的报告指存有VX神经毒剂以及其快速致命的作用。

他称，金正男的脸上与眼睛都有VX神经毒剂，眼睛的粘液最容易让身体吸入VX神经毒剂，一旦深入体内，就很快致命。

他也向辩方律师坦承，他本身对于VX神经毒剂所知甚少。

受驻马朝鲜大使馆反对 金正男遇害2天才解剖

金正男在遇害后两天，即2月15日，院方才进行解剖，法医莫哈末莎玛末说，这是因为受到驻马朝鲜大使馆的反对。

他在接受越南籍被告段氏香的代表律师郑保德的交叉盘问时称，在2月15日之前，当局并没展开任何的医疗调查。

他指出，朝鲜大使馆是向警方、外交部及总检察署提出这项抗议，在未接到最新的指示的情况之下，他们展延解剖。

他不确定提出抗议者，或是相关抗议只是通过口头传达。

在今日的审讯当中，辩方律师主要围绕在金正南的死因，他们对于凶手是使用VX神经毒剂杀害说法质疑，并认为毒素也可以通过食物或饮料传达。

审讯会在明日继续。