九皇圣诞倒数 香港巷斗母宫亮灯 北马新闻

（槟城4日讯）一年一度的九皇大帝诞进入倒数，适逢今年庆175周年纪念的香港巷斗母宫，周三晚正式亮灯，气氛格外隆重，场面热闹，此亮灯仪式让整个膜拜庆典更凸显其重大意义。

香港巷路头与路尾并不长，明灯一亮，照耀整条小街区，让乔治市这个小角落更魅力四射。香港巷斗母宫举世闻名，每年九皇庆典，不少各地游客都会来参与膜拜仪式，有者入乡随俗，换上素色衣走入该宫，与众信一起享用素食料理。

庆委会主席拿督斯里祝友成于当晚的亮灯仪式上致词时说，该宫历史悠久，迄今已175周年，是东南亚最早成立的斗母宫。

他提及，长期以来，该宫奉行发扬正统宗教信仰的宗旨，在每年九皇大帝御诞，办隆重庆祝和持斋活动，让广大信众前去该宫膜拜和斋戒。

他指出，今年的庆典与往年有别，庆委会安排了一系列别开生面的节目和融合慈善公益与文化艺术的内容，包括亮灯仪式，接下来是庄严肃穆的恭迎九皇大帝圣驾晋殿安奉仪式、预计超过80部来自全马各地友宫参加的九皇大帝文化联谊御驾巡境大游行、孝亲敬老慈善素颜、乩童表演贺御诞、世界狮王高桩表演等。该宫也将在11月4日（周六）办175周年千人宴。

他说，此次庆典除了邀请国内外各地的斗母宫代表和善信参与其盛外，也计划与槟州旅游部配合展开宣传活动，他希望能借此难得机会，吸引外州和外国游客到槟城，与大家同欢共庆和进一步了解槟城斗母宫文化内涵。

当晚亮灯仪式的与会者包括槟行政议员兼该宫荣誉顾问罗兴强、光大州议员兼名誉顾问郑来兴、槟城世遗机构总经理洪敏芝、大马斗母宫总会总会长拿督李贤源、名誉顾问拿督邱继发、傅明权、拿督毛继荣、陈凌骏、庆委会署理主席邱继寿、总务邱继福、副总务王振宋等。