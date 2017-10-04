保温杯不宜装热牛奶 小心毒素吃下肚 元气｜活力

保温杯较不建议拿来装汽水、可乐等碳酸饮料，一是因为碳酸饮料的酸性，不适合长时间与保温杯的不锈钢内胆接触；二则是因为碳酸饮料封闭在保温杯中，容易因为压力过大释出二氧化碳，打开杯盖时饮料会喷溅出来，千万要小心。

营养师提醒，民众不论是采用讲求“方便”的免洗纸杯、塑料杯，或是强调“环保”的保温杯，千万别把“毒”喝进肚子里，除不要将保温杯拿来装热牛奶外，更要谨记5锦囊，远离毒素入肚。

市场各种装盛饮料、饮品的容器或杯子，都有其使用的限制或条件，不锈钢保温杯算是目前多种材质的杯子中，比较稳定，而且可以盛装的温度及酸碱范围较大的一种杯子。

应尽快喝完不锈钢饮品

一般而言，保温杯能维持饮品高温的时间较长，所以如果用来泡茶或装茶，茶叶或茶水长时间浸泡在高温的水中，就像持续用温火煮一样，会使茶中的单宁酸、茶碱大量释出，影响茶的风味，并且造成营养素的破坏。

所以盛装在不锈钢杯中的饮品，建议应尽快喝完，不建议将过热、过酸，甚至含药成分的饮品长时间封闭在保温杯中，以免饮品中某些物质与不锈钢的长时间接触，会增加化学物质释出的风险，且保温杯也较不建议拿来装热牛奶，因为这会让牛奶中的微生物快速繁殖，造成牛奶酸败，不慎饮用会引起腹泻、腹痛，残留在保温杯中的牛奶气味也很难清除干净。

如何使用不锈钢保温杯或免洗纸杯，才不会吃进有毒物质？以下有5要点供参考：

{1}保温杯新品使用：要用中性清洁剂或开水烫洗干净，以去除瓶身及内胆表面残留之金属或化学物质。即使不锈钢为稳定的材质，但仍建议不要将滚烫的饮品倒入保温杯，最好等稍凉，温度低于80℃后，再倒入不锈钢保温杯保温；或是滚烫的热饮倒入保温杯后，待温度稍凉，再盖上杯盖。

{2}保温杯清洗原则：可用食品级柠檬酸清除内胆的茶垢或污渍，或用中性清洁剂洗刷内胆的脏污。清洗保温杯的内胆时，请用海绵或软毛刷清洗，避免用钢丝刷刷洗，以免刮伤表层，造成与食物接触时起化学反应，毒性物质容易释出。

{3}保温杯残存异味：可能表示不锈钢合金结构已经受损，这就使得溶出金属化合物的几率增加，此时就建议更换新的保温杯。

{4}免洗纸杯使用前：最好少装含油的食物，以减少塑化剂溶出的机率。在无法确认免洗纸杯的淋膜材质时，最好能自备不锈钢杯、玻璃杯或磁杯来盛装滚烫的咖啡、热茶或豆浆等饮品，以免吃进塑料毒素。

{5}正确用免洗纸杯：避免将免洗纸杯放进微波炉或烤箱加热，以免温度过高，淋膜材质释出有毒物质。可询问店家或观察免洗纸杯包装外袋或外箱的说明，确认其耐热温度，盛装合宜温度的饮料或食物。