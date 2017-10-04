啤酒节还名丰收节 周五槟如期举行 北马新闻

（槟城4日讯）迈入第45年的槟城德国丰收节（俗称啤酒节），获执法当局批准下，将于本月13日和14日傍晚6时至午夜如期举行，预计吸引3000人出席欢庆。

槟城马德友好协会筹委会主席马克吴刚表示，该庆典注重的是马德两国的文化交流，而非只是啤酒而已，因此今年将还原该名称为丰收节。而今年也首次在活动上提供不含有酒精的饮料，以保障出席者的人身安全和健康。

他也说，大会将邀请槟州首席部长林冠英出席这项丰收节庆典。

“丰收节是德国民众感恩上天恩赐丰收的一年而欢庆的传统节日，已有两百多年的历史，在槟城的庆典也有45年之久。”

庆典最初是由1810年所举行的一场巴伐利亚皇室婚礼所演变而来的，当初为庆祝婚礼的饮酒狂欢，如今则成为德国境内最盛大，最具特方特色的传统民俗庆典。德国的10月正值大麦和啤酒花丰收的时节，人们在辛勤劳动之余，也乐得欢聚在一起，饮酒、唱歌、跳舞，以表达内心的喜悦之情。

该庆典从傍晚7时起至午夜，在马德友好协会会所操场隆重举行，入场票已开始销售。他透露，今年将有警方执法员驻守站岗加强保安，亦会检查每位出席者尤其是大型背包和外套，大件行李箱则被要求置放在指定地点。

出席嘉宾除了尽情畅饮，也有机会品尝德国美食。大会将准备各项精彩余兴节目及游戏比赛，如手力比赛，德国乐团演唱，舞蹈表演，游戏摊位等。随着越来越多人参与，该庆典已不再只是德国活动，而成为了大家普天同庆的庆典。

另一方面，本报联络上槟州行政议员曹观友及槟岛市政厅秘书尤端祥寻求回应时，对方表示在会议中未能作答。