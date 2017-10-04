疑站凳子抹窗失足 女佣7楼摔下重伤 国际新闻

（新加坡4日讯）淡宾尼公寓惊险一幕！女佣疑站凳子上抹窗时，不知何故一个不慎，失足从公寓7楼窗口直摔而下，大难不死，重伤入院。

这起惊人事件发生在周二中午12时左右，地点是靠近淡滨尼位于弗洛拉通道的一间私人公寓。

据了解，当时女佣在7楼公寓单位的卧房内抹窗，怎料竟失足从7楼住家坠下。

记者走访现场，目击者罗斯说，她当时听到“砰”的一声巨响，后来才得知坠楼的是住在7楼的一名女佣。

“事发前，有人看见她拿着一块布，站上凳子抹窗，不料几分钟后，她竟不慎摔下，大家都吓了一大跳。”

从目击者提供的照片中可见，女佣从7楼坠下后，跌进一楼居民的阳台范围，头部也撞到了墙边的花盆，相信伤势不轻。

据一名居民叙述，女佣躺在地上动弹不得，她不断呻吟痛哭，申诉脊椎痛，表情看似非常痛苦。

记者周二晚走访女佣的住家单位，应门的雇主表示，当时在工作，只有一名年迈的母亲在家中，但至于事情如何发生，家人也不太清楚。

“她（女佣）才刚从印尼来新加坡工作一个月，在这里也没有什么亲友。如今发生了这种事情，我们一时也不知所措。”

民防部队发言人表示，于中午12时05分接获通报，并遣派一辆救护车到场支援，一名20多岁的女子被送往樟宜综合医院治疗。医院也接获通知待命。

女佣负伤向雇主道歉

女佣负伤向雇主道歉，表示自己没事了。

据了解，女佣的肩膀和身体多处有淤伤，目前正在重症病房接受治疗。

雇主告诉记者，他们得知女佣坠楼送院后，马上赶到医院。

“她（女佣）才刚从印尼来新加坡工作一个月，在这里也没有什么亲友。如今发生了这种事情，我们一时也不知所措。她事后还向我们道歉，表示不知道为何会发生这种事。”

雇主也透露，女佣还叫他们不要担心，说自己已经没事了。

“其实我们并没有责怪她，她逃过一劫，已经是不幸中的大幸。”