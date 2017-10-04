不守规金融机构 国行网站明年起公布 国内新闻

（吉隆坡4日讯）国家银行总裁丹斯里莫哈末依布拉欣指出，于2018年1月起，国行将把没有遵守条例和规定的金融机构及中介，所面对的执法行动，公告天下。

他强调，这包含这些金融机构的名字、所犯罪行及罚款数目在内的资料，将于国行的网站公开。他今日在第9届2017年金融犯罪及恐怖主义融资国际大会致词时说，作为可靠的阻吓作用，此举是为了进一步提升执法行动的影响力。

2015年至今年6月，当局已针对违反国行条规，以及影响金融体系廉正的机构，施以1亿1580万令吉的罚款。

较后，莫哈末依布拉欣对记者说，当情况需要，国行将毫不犹豫的对没有遵守行政标准的机构，施以巨额罚款。

他指出，当局已给了金融机构足够的时间备妥它们的系统和人员，以面对有关的情况。

他说，国行将与监管机构如证券委员会、大马交易所及其他执法机构合作，以确保大马金融体系的廉正。

他举例，在过去3个月，415名涉及金融诈骗的个人的名字，已获各金融机构掌握。

他说，为加速对付金融诈骗的黑手，以总检察署为首的行动队，已在打击洗黑钱全国协调委员会下成立。