日均1宗校园暴力 警吁校方勿掩盖问题 国内新闻

（吉隆坡4日讯）全国警察内部安全及公共秩序部总监拿督斯里祖基菲说，过去两年半内，平均每天发生至少一宗校园暴力事件。

他呼吁校方，勿因维护校誉，而选择掩盖校内的纪律问题。

他周三在雪兰莪州安邦再也出席社区拜访及巡视活动后对记者说，2015年至2017年4月，全国共发生1085宗校园暴力事件，48名在籍学生，因涉及私会党活动被捕。

他说，类似事件发生率有逐渐上升的趋势，令人担忧。

他指出，警方将与校方密切合作，杜绝校园暴力事件的发生。

他在安邦再也柯莎国中召开记者会时，这样指出，出席者亦包括安邦再也警区主任韩查助理总监。

他表示，尽管现时有学校因校内出现纪律问题，而主动联络警方寻求协助，但是，仍有不少学校为维护自身校誉，选择掩盖问题。

他补充，校方在发现问题后，应立即报警。

“他们勿为了维护校誉，选择掩盖问题，此举将导致问题滋长。”

“参与校园领养计划的警官，也应主动向校方了解校内情况。”

祖基菲说，校方、公众或家长对于学生的一举一动责无旁贷，以免学生误入歧途，酿成社会问题的开端。

1254学生涉毒被捕

另一方面，他说，2015年至2017年8月期间，有1254名年龄为18岁以下的在籍学生及辍学生，因涉毒而被捕。这种情况在2015年及2016年期间最严重。落网学生中，其中47%的人服用冰毒、15%服食摇头丸，余者是其它各类毒品。