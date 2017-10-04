郑金财：新山拟设中国办事处 黄惠康承诺交新大使处理 国内新闻

（新山4日讯）中国驻马来西亚大使黄惠康卸任在即，承诺会把建议在新山中国办事处事宜，交由新任大使处理，以便尽快落实。

新山中华公会会长拿督斯里郑金财今日告诉《光华日报》，上月杪，他和州华社领袖拜会黄惠康，期间重提在新山设立领事馆的事宜，对方表示关注有关事项。

他叙述，黄惠康当时指出，过往只在我国吉隆坡设有领事馆，后来增加到4个，即槟城、沙巴和砂拉越，而新山基于经济蓬勃发展，许多中国公民在当地工作，所以在新山设立领事馆，有其必要性和需求性。

“他还表明，因设立领事馆需得到两国的同意，过程较耗时，因此，建议先以设立办事处取代领事馆，可更快速得到落实。”

他说，黄惠康承诺会把有关事宜交给新任大使处理，希望尽快落实。

今年2月，黄惠康出席柔佛古庙游神庆典时，表明任期内将增加两项任务，包括协助在新山设立领事馆和向联合国教科文组织申请，把柔佛古庙游神及马六甲的“走船舡”列入世界文化遗产。

他建议，先在新山设立办事处，较后才办领事馆，以加快速度，在新山提供管道，让柔州民众和中国公民方便办理事务。

不过，他将于本月中旬卸任回国。

对于申请文化遗产，郑金财说，他们在拜会时，一并把资料交给黄惠康，对方已把资料交给秘书协助处理。

上月底，陪同拜访黄惠康大使的新山华社领袖，计有柔州潮州八邑会馆第一副会长萧进才、新山客家公会会长拿督张润安、新山福建会馆会长曾德发和柔佛古庙关怀基金会主席李富新。