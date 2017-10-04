27名东运及残运夺金运动员 获槟政府颁逾14万奖金 北马新闻

（槟城4日讯）槟州政府今日颁发合共逾14万令吉奖金予27名在东运会及东南亚残疾人运动会中荣夺金牌的槟州运动员。

在逾14万令吉奖金中，8万6600令吉是颁发予在东运会中荣夺金牌的槟州运动员，另5万3500令吉则是颁发予在东南亚残疾人运动会中荣夺金牌的槟州运动员。

槟州首席部长林冠英透露，所有在上述运动会中个人项目中荣获金牌的槟州运动员，都将获得6000令吉的奖金，团体项目中少过5人的队伍，6000令吉将平分，多过5人的队伍，则每人可获1500令吉奖金。

他说，在吉隆坡举行的第29届东运会中，大马荣获合共145面金牌、92面银牌及86面铜牌，以及在11个国家参加的这项运动会中，成为总冠军，而在这些奖牌中，槟州运动员则在射箭、保龄球、武术、马术、韵律操、空手道、风帆、草地保龄球、羽球、女子钩球、男子钩球、马来武术、藤球、田径、桌球、橄榄球及冰上钩球等项目获得22面金牌、13面银牌及7面铜牌。

他指出，在吉隆坡举行的东南亚残疾人运动会中，槟州共有16名运动员代表大马参加比赛，结果其中8人合共荣夺12面金牌7面银牌及2面铜牌，而大马代表团则合共赢得90面金牌85面银牌及83铜牌。

他称，槟州运动员是在脚车、游泳、保龄球、门球及乒乓等项目荣夺奖牌。他是于今日在槟州政府颁发奖金予在上述运动会中夺得金牌槟州运动员的仪式上，如此指出。

首长：只要依法行事 1令吉转让爱情巷50号

槟州首席部长林冠英重申，只要槟州各姓氏宗联委依法行事，槟州政府即将以1令吉将转让爱情巷50号产业。

他也强调，槟州也完全没有任何的附加条件，因此，槟州宗联委主席张威如要求槟州政府公开附加条件，是另一个谎言。他说，槟州政府只是要宗联委委派律师与土地局官员讨论，如何进行以1令吉转让爱情巷50号产业。

他不明白，为何对方反对槟州政府依法行事，这是否为对方不尊重法律或者任由对方畅所欲言，对方就“无法无天”。他续强调，槟州政府在信中没有提及附加条件，希望对方不要再无中生有或鸡蛋里挑骨头，以转移视线，这不是一个尽责民间团体的领袖。他是于周三在一项记者会上，如此指出。

国小挂党旗唱党歌 谴责学校政治化

针对《当今大马》报道，联邦直辖区部门在布城一国小举办独立日活动时，校园内高挂巫统党旗及学生高唱巫统党歌一事，林冠英认为，这必须受到强烈谴责。

他也认为，这纯粹是把学校政治化，把学校及公众场所当作是私人产业。他说，这证明国阵已走向极端，以及这也非常的不民主，并且也是滥用权力。他揶揄，有关学校的校长必须对此事负责，对方不应自称教师，对方应该自称为政治家。他重申，这是完全不专业，完全把学校政治化。