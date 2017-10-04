安装节能LED灯饰 光大入夜绽放风采 北马新闻

（槟城4日讯）“发扬光大”!光大建筑物安装节能发光二极管（LED）灯饰，每天傍晚7时开始亮灯至午夜12时，全年无休，每晚电费不到10令吉。

槟首席部长林冠英周二傍晚为光大建筑物主持“绚烂光大”亮灯仪式时说，安装了节能发光二极管灯饰后，光大就能发扬光大，民众可从升旗山或北海遥望五彩缤纷的槟城地标，光大。

他说，光大初建时曾每晚聚光灯大亮，但遗憾的是光大金碧辉煌的日子非常短暂，有关当局无法负担过重的电费，之后只好改为佳节时才亮灯，放光彩。

他说，过去亮灯，每晚电费收费是264令吉，如果常年亮灯，估计电费需要高达9万6560令吉。而在安装节能能发光二极管灯饰后，估计1年收费只需要3650令吉。

安装了节能发光二极管灯饰后，光大在入夜就会绽放充满当代风采的彩虹色调，让人目不转睛，仿佛置身在香港维多利亚港。有关灯饰工程耗资98万5800令吉，长远来说为当局节省大笔电费。

亮灯仪式上，出席者包括第一副首长拿督拉昔、行政议员章瑛、丹绒国会议员黄伟益、光大州议员郑来兴、槟城发展机构旗下建筑物维修保养的子公司（PDCSU）总执行长拿督洪祖丰、GigaTera（马）有限公司执行董事董岩等。