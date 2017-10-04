凯里：涉嫌强奸跳水女将 教练停职调查直至结案 国内新闻

(吉隆坡4日讯)青年与体育部长凯里披露，涉嫌强奸国家跳水队女运动员的教练将被革职调查直至结案。

此外，国家体育理事会、大马游泳总会和大马奥理会将会深入调查该名教练。

凯里今日于青年国会发表的文告也强调，他会把该案件全权交由警方调查，并且已经吩咐部门旗下的单位给予合作，确保调查能顺利进行。

“我们会让所有的跳水运动员接受专家们给予的辅导援助。”

凯里指出，在长期方案方面，将成立一个特别小组，并会交由2017年东运会大马队前团长兼国家体育理事会委员拿督甄玲心领导该小组，以研究有关体育活动中的性骚扰及运动员心理课题。

“我们会从各角度探讨有关的课题，包括长期和短期的方案，如草拟处理投诉、举报政策、运动员福利等指南。”

他指出，该小组将直接向他提供研究报告成果及建议。

对于此不幸事件，凯里也深感难过和遗憾，并希望此案能获得一个公义的审判。

他也吁请各界尊重受害者以及所有跳水队运动员的隐私。

根据警方接获的投报，该宗案件是于9月26日，在本坡武吉加里尔体育馆发生。

吉隆坡总长拿督阿马星发表媒体声明时也表示，警方已经拘捕一名35岁华裔男子助查。

据悉，疑犯来自中国，于2012年加入有关教练团，协助训练队中的年轻选手。至于受害者并没有参加第29届东南亚运动会。